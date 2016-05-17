ديل بوسكي يستبعد كوستا وماتا من قائمة إسبانيا

غاب المهاجمون فيرناندو توريس ودييجو كوستا وخوان ماتا عن القائمة الأولية التي أعلنها فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب الأسباني لكرة القدم ، استعدادا لخوض كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا.

وكان دل بوسكي قد اختار الثلاثي ضمن قائمة الفريق التي شاركت في كأس العالم 2014 بالبرازيل ، لكنهم قدموا مستويات متواضعة وخرج المنتخب الأسباني حامل اللقب حينذاك من الدور الأول.

وفضل دل بوسكي توجيه الدعوة للاعبين شابين لم يسبق لهما المشاركة مع المنتخب ، وهما ساول ولوكاس فاسكيز ، ضمن قائمة أولية تضم 25 لاعبا ، كما استدعى المخضرم أريتز أدوريز 35/ عاما./

وأشار دل بوسكي ، الذي قاد المنتخب الأسباني للفوز بكأس العالم 2010 ويورو 2012 ، إلى إصابات كوستا وماتا هذا الموسم لدى حديثه عن اختياره للقائمة.

وقال دل بوسكي "لا نريد استدعاء لاعبين تبدو الصورة مشوشة بالنسبة لهم بسبب مشكلات بدنية" ، وقد أدرج لاعب خط الوسط المخضرم سانتي كازورلا ضمن قائمة اللاعبين التي تعد الرؤية غير واضحة بالنسبة للياقتهم.

أما عن استبعاد توريس ، الذي يقدم مستويات جيدة لأتلتيكو مدريد المتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ، قال دل بوسكي "لديه نفس احتمالات جميع اللاعبين الآخرين ، ليس أكثر ولا أقل. لا نستمع إلى اقتراحات عند وضع هذه القائمة."

ورفض دل بوسكي الحديث بالتفصيل بشأن اختيار الحارس الأساسي من بين إيكر كاسياس وديفيد دي خيا ، رغم أن هناك إجماعا من قبل وسائل الإعلام في توقع الدفع بدي خيا ليكون الحارس الأساسي بعد تراجه مستوى كاسياس خلال مشاركاته مع بورتو هذا الموسم.

واعترف دل بوسكي بأن تنافس ثلاثة فرق من أسبانيا في الدور النهائي على مستوى المنافسات الأوروبية ، حيث يلتقي أشبيلية فريق ليفربول الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي غدا الأربعاء ويلتقي ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 أيار/مايو الجاري ، قد يشكل عقبة في استعداداته ليورو 2016 التي يسعى من خلالها الفريق ليكون أول منتخب يتوج بالبطولة الأوروبية في ثلاث نسخ متتالية.

وقال دل بوسكي "إنه أمر رائع أن يكون لديك ثلاثة في منافسات النهائي ولكن هذا يصعب مهمتنا في الاستعدادات ، لأنه لن يكون متاحا تجميع كل اللاعبين حتى الرابع من حزيران/يونيو ، أي قبل ستة أيام فقط من انطلاق البطولة."

وسيستبعد دل بوسكي لاعبين اثنين من القائمة الأولية ليعلن قائمة نهائية من 23 لاعبا في موعد أقصاه 31 أيار/مايو الجاري ، وسيتوقف الأمر على أداء اللاعبين خلال التدريبات والمباريات الودية.

يوأبدى دل بوسكي 65/ عاما/ أكثر من مرة رغبته في الاعتزال عقب يورو 2016 ، التي ستكون البطولة الرابعة له على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأسباني.

وقال دل بوسكي "الجميع يعرف ما أعتزمه. الاتحاد الأسباني يعرف بشكل محدد ما أخطط له عقب نهاية البطولة."

وضمت القائمة التي أعلنها دل بوسكي اليوم الثلاثاء :

في حراسة المرمى : إيكر كاسياس (بورتو البرتغالي) وديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وسيرخيو ريكو (أشبيلية).

وفي الدفاع : سيرخيو راموس (ريال مدريد) وجيرارد بيكيه (برشلونة) وداني كارفاخال (ريال مدريد) وجوردي ألبا (برشلونة) ومارك بارترا (برشلونة) وسيزار أزبيليكويتا (تشيلسي الإنجليزي) وميكيل سان خوسيه (أتلتيك بيلباو) وخوانفران (أتلتيكو مدريد).

وفي خط الوسط : برونو (فياريال) وسيرخيو بوسكيتس (برشلونة) وكوكي (أتلتيكو مدريد) وتياجو (بايرن ميونيخ الألماني) وأندريس إنييستا (برشلونة) وإيسكو (ريال مدريد) وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) وسيسك فابريجاس (تشيلسي الإنجليزي) وساول (أتلتيكو مدريد).

وفي الهجوم : أريتز أدوريز (أتلتيك بيلباو) ونوليتو (سيلتا فيجو) وألفارو موراتا (يوفنتوس الإيطالي) ولوكاس فاسكيز (ريال مدريد) وبيدرو (تشيلسي الإنجليزي).

