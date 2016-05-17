رئيس الاتحاد الروسي: قضية شارابوفا لن تحسم قبل يونيو

كشف شامل تاربيشتشيف، رئيس الاتحاد الروسي للتنس أن قضية المنشطات الخاصة باللاعبة الروسية ماريا شارابوفا لن يتم البت فيها قبل يونيو المقبل.

وقال تاربيشتشيف في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية للأنباء: "الأمور ستتقدم بعد أن ينشر مختبران تقريرهما عن الموضوع".

ولا يرى رئيس الاتحاد الروسي للتنس، طبقا لمجريات الأمور في الوقت الراهن، أنه يجب الاستمرار في الاعتقاد بأن جلسة الاستماع الخاصة بشارابوافا ستعقد في مايو الجاري كما كان مقررا.

وأعلنت شارابوفا في الثامن من مارس الماضي أنها سقطت في اختبار للكشف عن المنشطات خلال بطولة أستراليا المفتوحة، أثبت تناولها لمادة "الميلدونيوم" المنشطة.

وتعقد شارابوفا أمالها على التوجه الجديد، الذي تتبناه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، التي ألغت في الشهر الماضي إرشاداتها الخاصة بمادة الميلدونيوم، التي أدرجت ضمن قائمة المواد المحظورة مطلع العام الجاري.

وبرأت "وادا" ساحة جميع الرياضيين، الذي خضعوا لاختبارات الكشف عن مادة الميدونيوم قبل الأول من مارس الماضي، وثبت بموجبها وجود نسبة أقل من ميكروجرام (جزء من مليون جزء) في كل ميلميتر من دمائهم من هذه المادة.

ولا تزال نسب الميلدونيوم الخاصة بشارابوفا غير معلومة حتى الآن، ولكن أوليفير نيجلي، رئيس "وادا" أكد أن هناك جلسة استماع ستعقد للفصل في قضية اللاعبة المصنفة الأولى سابقا على مستوى العالم.