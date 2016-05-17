لوف يضم شفاينشتايجر إلى قائمته رغم الإصابة

استدعى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني ثلاثة وجوه جديدة في قائمة الأولية التي تضم 27 لاعبا استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) فرنسا.

وشهدت القائمة انضمام جوشوا كيميخ لاعب بايرن ميونيخ وجوليان براندت لاعب باير ليفركوزن وجوليان فيجل من بوروسيا دورتموند.

وستتقلص القائمة إلى 23 لاعب بحلول 31 مايو المقبل حيث ستعلن جميع المنتخبات عن قوائمها النهائية للبطولة التي تقام خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 10 يوليو.

واحتفظ لوف بـ14 لاعب من المنتخب الفائز بلقب مونديال البرازيل، وتم ضم المهاجم المخضرم ماريو جوميز الذي غاب عن كأس العالم الماضية، بجانب المهاجم الصاعد لشالكه ليروي ساني الذي يمتلك مباراة دولية واحدة.

وشهدت القائمة أيضا ضم القائد باستيان شفاينشتايجر رغم افتقاده للياقة المباريات حيث مازال يتعافى من إصابة في الركبة.

كما ضم لوف الحارسين مارك اندري تير شتيجن من برشلونة وبيرند لينو من باير ليفركوزن بجانب الحارس الأساسي مانويل نيوير، بينما تم استبعاد حارس هانوفر رون روبرت زيلير الذي كان في قائمة الماكينات في مونديال البرازيل.

