مدرب أوروغواي عن كوبا أميركا: بطولة لا تعجبني

قال أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروغواي الأول لكرة القدم أن كوبا أمريكا (المئوية)، التي تقام في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، تعد بطولة "خاصة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى إنه لا يمكن أن يطلق عليها مسمى كوبا أمريكا.

وأشار تاباريز إلى أن مشاركة ستة منتخبات من أمريكا الوسطى والشمالية يجعل البطولة مختلفة، كما انتقد المسافات الكبيرة، التي يتعين على بعثات المنتخبات المشاركة قطعها بين مقر وآخر.

وأضاف المدرب الأورغواياني: "لا يمكنني أن أسميها كوبا أمريكا، لا يعجبني هذا النظام، الفريق الذي سيصل إلى النهائي سيكون عليه أن يتجول في جميع أرجاء الولايات المتحدة، إنها بلاد كبيرة للغاية بالإضافة إلى درجة الحرارة العالية والمسافات".

ولتلك الأسباب لا يرى تاباريز أن هذه البطولة يمكن اعتبارها إحدى بطولات كوبا أمريكا: "كل هذا يشكل جزء من تفكيري، حيث أنني حظيت بفرصة المشاركة في بطولات أخرى لكوبا أمريكا، هذه البطولة ستكون مختلفة، أتمنى أن تكون جيدة وأن تمنحني الملاعب والمدن والمباريات شعورا أكثر إيجابية".

وبدأ منتخب أوروغواي الاثنين، بمشاركة ستة لاعبين فقط، استعداداته للبطولة، حيث أن أغلبية اللاعبين الـ 23 بقائمة الفريق لا يزالون يلعبون مع أنديهم وسيبدأون في التوافد على معسكر الفريق بدءا من الأسبوع المقبل.

وسيكون المدافعان دييجو جودين وخوسيه ماريا خيمينيز أخر المنضمين لمعسكر منتخب أوروغواي، عقب انتهاء مشاركتهم مع فريقهم أتلتيكو مدريد الأسباني في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقرر لها يوم السبت 28 أيار/مايو الجاري.

وينضم المهاجم لويس سواريز للمعسكر في الأسبوع المقبل بعد مباراة برشلونة أمام اشبيلية في نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا يوم الأحد المقبل.

