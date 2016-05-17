ويلشر يتزوج احتفالاً بالعودة إلى منتخب إنجلترا

اختار جاك ويلشر لاعب أرسنال اللندني الاحتفال بعودته إلى قائمة منتخب إنجلترا للمشاركة في بطولة كأس أوروبا 2016، بإعلان خطوبته على صديقته أندرياني مايكل، بعد موسم رياضي متعثر للاعب الوسط بسبب الإصابة.

وضم روي هدسون مدرب المنتخب الإنجليزي، لاعب أرسنال إلى القائمة في قرار غريب كونه ابتعد كثيراً عن المباريات بسبب الإصابة، ولم يشترك في أغلب مباريات فريقه في الموسم الماضي.

وقال ويلشر عبر "تويتر" : أندرياني جعلتني الرجل الأسعد في العالم، وذلك بعد يوم واحد من استدعائه إلى قائمة الأسود الثلاثة للمنافسة على لقب القارة العجوز الشهر المقبل في فرنسا.

وأندرياني التي ظهر معها ويلشر في مناسبات علنية مؤخراً، ابنة الحلاق مايكل الذي يذهب إليه جاك لقص شعره، ويعمل كذلك كشافا للمواهب لمصلحة تشيلسي، غريم أرسنال.

وكان ويلشر قد تعرض إلى كسر في القدم خلال الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم، ولم يلعب إلا آخر مباراة أمام أستون فيلا وشارك حينها لمدة 69 دقيقة فقط.