أتليتكو يكافئ ساؤول بتمديد عقده حتى 2021

كافأ أتليتيكو مدريد لاعبه ساؤول نيجيز على مستواه المتميز هذا الموسم بمنحه عقدا جديدا ليستمر في صفوفه حتى يونيو 2021.



وانضم ساؤول (21 عاما) - الذي سجل هدفا رائعا أمام بايرن ميونيخ في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا - لأول مرة لمنتخب اسبانيا الأول حيث اختاره المدرب فيسنتي ديل بوسكي ضمن تشكيلة مبدئية لخوض بطولة أوروبا 2016.



وقال ساؤول لموقع أتليتيكو على الانترنت "أنا سعيد جدا لمواصلة الدفاع عن هذا القميص."



والتحق ساؤول بأكاديمية أتليتيكو مدريد في 2007 بعد فترة غير ناجحة قضاها في فريق الشباب بالنادي الغريم ريال مدريد وخاض أول مباراة مع الفريق أمام بشيكطاش التركي في الدوري الأوروبي عام 2012.



وقضى لاعب الوسط الصاعد موسم 2013-2014 معارا إلى رايو فايكانو أحد أندية مدريد أيضا وعاد لأتليتيكو في الموسم التالي.



وشارك ساؤول في 45 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات وسجل ثمانية أهداف.

