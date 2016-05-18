بيكيه يطالب إدارة برشلونة بحسم تجديد نيمار

وصف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الأسباني الموسم الحالي لفريقه بـ "الجيد"، بعد تتويجه بلقب الدوري الأسباني لكرة القدم، مشيرا إلى أن الموسم قد ينتهي بشكل "متميز" إذا ما نجح الفريق الكتالوني يوم الأحد المقبل بالفوز بكأس ملك أسبانيا أمام اشبيلية.

وأعرب بيكيه عن أسفه لخروج برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا: "إذا فزنا بالكأس فسوف نصل إلى التميز، برشلونة يجب أن يفوز بالليجا كل عام وبالكأس إن كان ممكنا، أعرف أن الناس ترغب في الحصول على دوري الأبطال ولكن ...".

واعترف بيكيه أن أسوأ لحظة له هذا الموسم كانت لحظة السقوط أمام أتلتيكو مدريد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا: "لا يمكن الحصول عليها طوال العمر".

وتحدث بيكيه عن الفوارق بين برشلونة وريال مدريد، قائلا: "ربما يحققون الفوز أكثر منا فيما بعد ولكن الآن نتفوق نحن، في النهاية الفارق يوجد في موهبة اللاعبين وقدرتهم على التنافس، في السنوات الأخيرة تجمعت العديد من المواهب هنا من داخل النادي وخارجه".

وأشار المدافع الدولي الأسباني إلى أن فترة هيمنة برشلونة ستستمر، مطالبا الجميع بالاستمتاع بالإنجازات الحالية: "سنتخلى عن الفوز ولكننا سنعود لتحقيقه مرة أخرى، أتمنى أن يستمر هذا ولكن اللاعبين الذين نشأوا في النادي هم من عليهم دفع السيارة".

وألمح بيكيه خلال حديثه إلى مباراة نهائي كأس الملك أمام اشبيلية، مؤكدا أن طرفي اللقاء متكافئين: "لقد حافظنا على أسلوب لعبنا وأخلصنا لطريقتنا، سنرى مباراة مشابهة لمباراة كأس السوبر، رغم أن الفريقين يصلان إلى هذه المباراة وقد لعبا مباريات عديدة".

وأشاد بيكيه بفريق اشبيلية، وقال: "لديهم لاعبين موهبين ويستطيعون اللعب بطرق مختلفة، تحدثت مع راكيتيتش ( زميله في برشلونة ولاعب اشبيلية السابق) وقال لي أن ايمري (مدرب اشبيلية) مهوس باللعب التكتيكي".

وطالب اللاعب الأسباني ناديه بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التجديد لسيرخيو بوسكيتيس ونيمار: "إنها مواضيع مهمة، إنهما صغيران في السن .. نيمار هو مستقبل النادي، على الفريق أن يضمن استقراره خلال السنوات القادمة ... لاعبون مثل نيمار هم من يتعين عليهم تعظيم شأن هذا النادي".

