توتي يبدي سعادته بمواجهة الأهلي المصري

المصدر: دبي- د ب أ

استقر منظمو المباراة الودية المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري وروما الإيطالي لكرة القدم على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المقرر إقامتها الجمعة في الإمارات.

وأسفر الإجتماع التحضيري للمباراة ، المقرر إقامتها باستاد "هزاع بن زايد" في مدينة العين بالإمارات ، عن اعتماد حضور 25 ألف مشجع لمشاهدة اللقاء، مع تأمين كافة مداخل ومخارج الاستاد بالتنسيق مع مسئولي ملعب هزاع بن زايد.

وأكد الحاضرون في الاجتماع على أهمية خروج اللقاء بصورة حضارية تعكس قيمة المباراة التي تتابعها العديد من الصحف العالمية ووسائل الإعلام لأهميتها التي تتجاوز الناحية الرياضية حيث تمثل رسالة سلام وحب وتأكيد على عدم تأثر العلاقات المصرية والإيطالية القوية بحادث مقتل الطالب الإيطالي ريجيني في القاهرة.

وحضر الاجتماع مسئولو الشركة المنظمة "آي إم إم سي" ومسئولو شركة "تلي سيرف" المالكة لحقوق بث وتسويق المباراة بقيادة أحمد سويلم رئيس الشركة وممثلون عن الهيئة المسئولة عن ملعب المباراة.

كما أجرى فرانشيسكو توتي نجم وقائد فريق روما اتصالا اليوم بمسؤولي شركة "تلي سيرف" للاطمئنان على إجراءات وصوله واستقباله في الإمارات استعدادا لملاقاة الأهلي مؤكدا سعادته بلقاء الأهلي في الإمارات.

وأكد مسؤولو الشركة على اتخاذ كافة التدابير الأمنية لسلامة الفريق الإيطالي.

وسافر الأهلي إلى الإمارات استعدادا لهذه المباراة وذلك بعد فوز الفريق 2 / صفر على الانتاج الحربي الثلاثاء في الدوري المصري وتعزيز الفريق لموقعه في صدارة جدول الدوري المحلي.

