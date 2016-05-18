تيري يتراجع ويمدد تعاقده مع تشيلسي

وقع جون تيري قائد تشيلسي على عقد جديد لمدة موسم واحد ليتراجع بذلك عن قوله في يناير الماضي إنه في طريق للرحيل عن ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال تشيلسي بموقعه على الإنترنت إنه توصل لاتفاق مع تيري (35 عاما) على تمديد العقد ليقضي بذلك موسمه 22 في ستامفورد بريدج الذي شهد انضمامه منذ كان طالبا في المدرسة.



وقال تيري "أنا سعيد بالتوقيع على عقد جديد مع النادي. يدرك الجميع أني أنتمي لتشيلسي منذ فترة طويلة. أتطلع إلى الموسم المقبل تحت قيادة مدرب جديد وأتمنى أن يكون الموسم ناجحا."



وثارت تكهنات حول مستقبل تيري في الفترة الأخيرة بينما تقدم النادي بعرض لتجديد العقد بعد مباحثات بين اللاعب وأنطونيو كونتي المدرب القادم للفريق والمالك رومان أبراموفيتش وإدارة النادي.



وقال بروس بوك رئيس تشيلسي "نحن سعداء أن تيري سيقضي عاما آخر في النادي. إنه قائد تشكيلة تشيلسي خلال أنجح فترة بتاريخ النادي."



وخاض تيري 703 مباريات مع الفريق الأول لتشيلسي منها 570 مباراة كقائد للفريق وأحرز كل الألقاب الممكنة مع النادي منها لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات وكأس الاتحاد خمس مرات.



كما شارك تيري في 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.



