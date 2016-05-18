شرطة إسبانيا: علم كاتالونيا ممنوع أمام الملك

لن تسمح الشرطة الأسبانية بدخول أعلام الانفصاليين (في كتالونيا) إلى مباراة نهائي كأس ملك أسبانيا، التي تقام يوم الأحد بين برشلونة واشبيلية على ملعب فيسينتي كالديرون بالعاصمة الأسبانية مدريد.

وذكرت الحكومة الأسبانية الأربعاء أن الجماهير لا يمكنها إدخال أعلام الاستقلال الخاصة بإقليم كتالونيا إلى ملعب المباراة، لأن قانون الرياضة لا يسمح بمثل هذ الأمور.

وتم التوصل إلى هذه القرارات خلال الاجتماع، الذي عقد الأربعاء في مدريد للوقوف على التجهيزات الأمنية الخاصة بالمباراة المذكورة، وهو الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الحكومة والشرطة الوطنية وهيئات الرعاية الطبية ورئاسة الحكومة والاتحاد الأسباني لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثلين عن الناديين طرفي اللقاء.

وشوهدت الألاف من الأعلام الانفصالية خلال النهائي الأخير لكأس الملك بين برشلونة وأتلتيك بيلباو بملعب "المستايا" في فالنسيا، وهو الأمر، الذي ترغب الحكومة الأسبانية في تفادي تكراره.

وقالت ممثلة الحكومة الأسبانية في مدريد، كونسيبسيون دانكاوسا، أن كرة القدم "يجب ألا تكون مسرحا للصراع السياسي"، مؤكدة أنه سيتم تفتيش كل فرد من جماهير برشلونة واشبيلية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجماهير المرور عبر بوابات إلكترونية أمنية تم وضعها على مداخل ملعب أتلتيكو مدريد.

وتعتبر مباراة نهائي كأس ملك أسبانيا من المباريات المصنفة بأنها "عالية الخطورة"، حيث من المنتظر حضور 54 ألف و907 مشجعا لملأ جنبات ملعب فيسينتي كالديرون.

ويسعى ما يقرب من 2500 فرد أمن تابعين لقوات الأمن العام أو لشركات الأمن الخاصة إلى ضمان سير المباراة في إطارها الرياضي فقط.

