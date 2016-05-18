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ويست هام يلغي مباراة السيدات للحفاظ على "النهاية السعيدة"

المصدر: لندن - فرانس برس
من مباراة سابقة بين سيدات ويست هام وتوتنهام
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الغى ويست هام الانكليزي لكرة القدم مباراة مقررة لسيداته للابقاء على فوز الرجال على مانشستر يونايتد كمواجهة اخيرة اقيمت على ملعب "ابتون بارك".

وكان فريق شمال لندن قد وافق بالسماح لفريق السيدات بخوض مباراة ضد فريق من "كل النجمات" في 5 يونيو، بيد انه قرر الغاءها بعد تعرضه لانتقادات من مجموعات المشجعين.

وينتقل ويست هام الى الملعب الاولمبي في ستراتفورد بدءا من الموسم المقبل، بعد 112 عاما امضاها في "بولين غراوند"، وذلك بعد ان انتهت مباراته الاخيرة بفوز دراماتيكي 3-2 ضد يونايتد في 10 مايو الجاري في الدوري.

كلمات دالّة

#ويست هام, #إبتون بارك

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