ويست هام يلغي مباراة السيدات للحفاظ على "النهاية السعيدة"

الغى ويست هام الانكليزي لكرة القدم مباراة مقررة لسيداته للابقاء على فوز الرجال على مانشستر يونايتد كمواجهة اخيرة اقيمت على ملعب "ابتون بارك".



وكان فريق شمال لندن قد وافق بالسماح لفريق السيدات بخوض مباراة ضد فريق من "كل النجمات" في 5 يونيو، بيد انه قرر الغاءها بعد تعرضه لانتقادات من مجموعات المشجعين.



وينتقل ويست هام الى الملعب الاولمبي في ستراتفورد بدءا من الموسم المقبل، بعد 112 عاما امضاها في "بولين غراوند"، وذلك بعد ان انتهت مباراته الاخيرة بفوز دراماتيكي 3-2 ضد يونايتد في 10 مايو الجاري في الدوري.

