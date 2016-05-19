الحظ السيء يلازم كلوب في المباريات النهائية

خسر المدرب الألماني يورجن كلوب خامس مباراة نهائية على التوالي بعدما عانى مع فريقه ليفربول الإنجليزي من هزيمة قاسية امام اشبيلية الاسباني 1 3/ في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ودخل كلوب في حالة من التأمل مع نهاية موسم شاق.

وقال كلوب عقب هزيمة ليفربول امام اشبيلية في بازل السويسرية رغم تقدم الفريق الإنجليزي بهدف في الشوط الأول "في النهائي عندما تكون الكفة متساوية فإنك تحتاج إلى قدر من الحظ".

وأضاف "ولكن الحظ لم يقف بجانبنا، ليس لدينا يد في ذلك، لكن لدينا ما نتحكم فقط بالأداء داخل الملعب لذا نشعر بالاحباط وهيبة الأمل الآن، بكل تأكيد".

وأشار كلوب إلى أنه عندما كان فريقه متقدما بهدف، رفض الحكم احتساب ضربتي جزاء لفريقه، واستفاد اشبيلية من هدف ثالث مثير للجدل، حيث أشار حامل الراية بوجود تسلل ولكن حكم المباراة احتسب الهدف.

وأشار كلوب "الأوضاع كانت مختلفة، لم أواجه هذا الوضع من قبل، لقد خسرت في النهائي من قبل، وكنت اتمنى أن تتغير الأمور الليلة الماضية لكن ذلك لم يحدث".

وفي الوقت الذي بدا فيه كوكي وأنه متسللا لحظة تسجيل الهدف الثالث فإن قرار الغاء الهدف الثاني لليفربول نتيجة تسلل دانييل ستوريدج، كان صحيحا.

وطالب لاعبو وجماهير ليفربول كثيرا باحتساب ركلة جزاء للفريق نتيجة لمسة يد مثيرة للجدل في افضل الاحوال ولكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الحكم.

البحث عن القرارات الخاطئة التي نالت من فريقك هو طريق مؤكد للفشل، ولكن في الوقت الذي لا يتدخل الحظ كثيرا عندما يتعلق الأمر بمسابقة تستمر لموسم بأكمله، فإن الحظ يكون له تأثيرا كبيرا سواء بالإيجاب أو السلب عندما يتعلق الأمر بمباراة واحدة في نهائي بطولة.

كان كلوب يتولى تدريب بوروسيا دورتموند الألماني عندما خسر امام بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 بهدف في الوقت القاتل كما خسر كلوب في نهائي كأس ألمانيا في 2014امام بايرن وخسر نهائي البطولة نفسها امام فولفسبورج في 2015 قبل أن يخسر مع ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين على يد مانشستر سيتي هذا الموسم.

وقال كلوب "الفريق مازال شابا وهذا هو أول نهائي كبير لنا، للأسف ثاني نهائي في الموسم، لكنه كان نهائي كبير وسنستغل الخبرة التي نكتسبها سويا".

وتابع "في يوما ما سيقول الجميع أن بازل كان لحظة حاسمة في مستقبل رائع لنادي ليفربول".

خسارة نهائي الدوري الأوروبي تعني أن ليفربول صاحب المركز الثامن بالدوري الإنجليزي، لم يخسر فقط الملايين التي كان سيتحصل عليها من المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل لكنه أيضا اهدر فرصة المشاركة في أي بطولة أوروبية الموسم القادم.

وأوضح كلوب "غدا، في غضون اسبوع أو أكثر، سنرى الأمور بشكل أوضح ثم سنستغل الخبرة التي حصلنا عليها".

وأضاف "هذا ما علينا فعله، الآن الأمر واضح وهو أننا لن نشارك في أوروبا الموسم المقبل، هذا يعني عدم وجود مباريات يوم الخميس مما يعني وقت أطول للتدريب، سنستغل ذلك ثم نعود بشكل أقوى".