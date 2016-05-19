شكوك حول إمكانية عودة شارابوفا إلى التنس مجدداً

أعرب شاميل تاربيتشيف، رئيس الاتحاد الروسي للتنس عن مخاوفه من عدم عودة النجمة العالمية ماريا شارابوفا للمنافسات مرة أخرى بعد إيقافها بسبب المنشطات.

وقال تاربيتشيف، لاعب التنس السابق: "الموقف معقد، عودة شارابوفا لاستكمال مسيرتها أمر مشكوك فيه للغاية".

وكانت شارابوفا، الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، "جراند سلام"، قد أعلنت في السابع من مارس أنها سقطت في اختبار للمنشطات خلال بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة بسبب تعاطيها لمادة الميلدونيوم، التي دخلت في أول يناير الماضي ضمن قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" للمواد المحظورة.

يذكر أن اللاعبة الروسية عوقبت بالإيقاف منذ ذلك التاريخ.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن شارابوفا قامت بزيارة لمقر الاتحاد الدولي للتنس في لندن، ولكن لم يعرف بعد إذا كانت تصريحات تاربيتشيف جاءت بناء على هذه الزيارة أم لا.

وسبق لرئيس الاتحاد الروسي التأكيد على أن شارابوفا29/ عاما/ ستعود للعب، كما أعرب عن ثقته في إمكانية مشاركة اللاعبة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بريو دي جانيرو 2016 في أغسطس المقبل.