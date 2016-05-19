عقد رعاية ليبرون جيمس و"نايكي" يتجاوز مليار دولار

يقدر عقد الرعاية مدى الحياة بين نجم كرة السلة الاميركية ليبرون جيمس وشركة نايكي بنحو مليار دولار اميركي على الاقل بحسب ما ذكر وكيل اعماله.



وقال مافريك كارتر وكيل "الملك" جيمس في مقابلة مع مجلة "جي كيو" الثلاثاء: "هذا عقد رائع. نايكي راضية جدا وهذا هو الاهم".



وعن سؤاله اذا كان مغني الراب كانيي وست محقا بان العقد سيدر نحو مليار دولار لجيمس، ابتسم كارتر ونظر الى السماء.



وتابع: "هذا اهم عقد وقعته شركة نايكي، يأملون ان يربح اكثر بعد، وهذا ما نأمل به".



وانهى جيمس نجم كليفلاند كافالييرز راهنا وميامي هيت سابقا العقد مع نايكي في ديسمبر الماضي.



وكان افضل لاعب في الدوري اربع مرات وحامل لقب "ان بي اي" مرتين متعاقدا دوما مع نايكي، اذ بلغ عقده الاول مع الصانع الاميركي 93 مليون دولار على مدى سبع سنوات.



وبحسب مجلة فوربس المتخصصة، فان جيمس (31 عاما) هو صاحب المرتبة السادسة في العالم من بين الرياضيين الاكثر دخلا.



ويخوض جيمس مع فريقه راهنا نهائي المنطقة الشرقية ضد تورونتو رابتورز ويتقدم 1-صفر.



وقد حقق فريقه 9 انتصارات متتالية منذ انطلاق مباريات البلاي اوف الحالية.

