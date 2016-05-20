الرئيس الإيطالي يمنح رانييري وسام الاستحقاق

منح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، وسام الاستحقاق تكريما له على إنجازه بعدما قاد ليستر سيتي وبعكس كل التوقعات للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.



وقال متحدث باسم الرئاسة الإيطالية اليوم الجمعة، إن رانييري المولود في روما: "منح وسام الاستحقاق من الجمهورية الإيطالية".



وصار ليستر مصدر إلهام للجميع حول العالم بعدما توج باللقب لأول مرة متفوقا على أندية كبيرة وثرية مثل مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال رغم أنه كان قريبا من الهبوط في نهاية الموسم الماضي.



واحتفى جمهور اللعبة في روما بانجاز رانييري ورفعوا صوره في الحي الذي نشأ فيه.



وسبق لرانييري (64 عاما) قيادة أندية ايطالية مثل فيورنتينا ونابولي وروما بجانب أتليتيكو مدريد في اسبانيا وتشيلسي في انجلترا.



