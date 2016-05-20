سميث يمدد عقده مع بورنموث حتى 2020

مدد المدافع ادم سميث عقده لمدة أربع سنوات مع بورنموث، ليستمر في صفوف النادي المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2020.



وانضم سميث (25 عاما) إلى بورنموث قادما من توتنهام هوتسبير في 2014 وخاض معه 31 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم.



وقال نيل بليك الرئيس التنفيذي لبورنموث لموقع النادي على الانترنت اليوم الجمعة: "من الرائع مكافأة سميث بعقد جديد".



وأضاف: "أنا واثق من أنه سيستمر في لعب دور فعال في فريقنا بينما نستعد لخوض موسمنا الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز".



وأنهى بورنموث موسمه الأول بدوري الأضواء في المركز 16 بين فرق البطولة العشرين.