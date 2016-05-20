ليفركوزن يعزز هجومه بالتعاقد مع فولاند

أعلن باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع المهاجم كيفن فولاند (23 عاما) من هوفنهايم وقدرت وسائل إعلام قيمة الصفقة بنحو 15 مليون يورو.

ويسعى ليفركوزن لتعزيز هجومه قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ووقع المهاجم السريع - الذي خاض ست مباريات مع منتخب ألمانيا الأول وسجل 33 هدفا في 132 مباراة بدوري الأضواء من بينها ثمانية أهداف هذا الموسم - على عقد لخمس سنوات يمتد حتى 2021 بعدما قضى أربعة مواسم في هوفنهايم.

وقال فولاند الذي استبعد من التشكيلة المبدئية لألمانيا في بطولة أوروبا2016 في بيان: "كان لابد لي أن أستغل الفرصة للعب لأحد أندية القمة والظهور في دوري الأبطال."

وأضاف "باير نادٍ مثالي بالنسبة لي لكي أتطور وأظهر قدراتي في منافسة أوروبية."

وأنهى ليفركوزن الدوري الألماني في المركز الثالث ومن ثم فإنه سيشارك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.