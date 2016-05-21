الإيطالي ماتزاري يتولى تدريب واتفورد الإنجليزي

أكد نادي واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، أنه عين الايطالي والتر ماتزاري مدربا جديدا لفريقه خلفا للإسباني المقال كيكي سانشيز فلوريس.

وقال واتفورد عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على الانترنت إنه ارتبط مع ماتزاري (54 عاما) بعقد يمتد لثلاثة أعوام بداية من أول يوليو المقبل.

وسبق لماتزاري قيادة الجهاز الفني في نابولي وسامبدوريا الإيطاليين.

وسيكون ماتزاري ثامن مدرب يقود واتفورد منذ أن انتقلت ملكية النادي إلى الإيطالي جينو بوتسو في 2012.

وتناوب على تدريب واتفورد خمسة مدربين خلال أخر عامين.

واستغنى واتفورد عن خدمات سانشيز فلوريس رغم أنه نجح في قيادة الفريق لاحتلال المركز 13 في الدوري الانجليزي في الموسم المنقضي، والوصول للدور قبل النهائي لكأس انجلترا خلال موسمه الأول على رأس الفريق.

وقال سكوت دوكسبري الرئيس التنفيذي لواتفورد: "كان والتر هدفا للعديد من العروض ولذا فنحن سعداء لنجاحنا في التعاقد معه".

وأضاف دوكسبري قوله: "نتطلع بحق للعمل مع هذا المدرب الذي يحظى باحترام كبير بهدف تحقيق التقدم والتطور في النادي".

ولم يرتبط ماتزاري بأي فريق منذ استغناء انترناسيونالي الايطالي عن خدماته في نوفمبر 2014.