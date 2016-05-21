انيستا: نهائي صعب.. وسنحتفل باللقب

يعتقد أندريس انيستا، لاعب وسط برشلونة، ان فريقه سيعاني في مواجهة اشبيلية في نهائي كأس ملك اسبانيا لكرة القدم غدا الأحد، إلا أنه سيخرج منتصرا.



ويشعر قائد برشلونة بالقلق من الفريق الأندلسي الذي توج بلقب الدوري الأوروبي بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي الأربعاء الماضي، حيث يسعى الفريقان للفوز بثاني ألقابهما عندما يلتقيان على ملعب فيسنتي كالديرون غدا.



وقال انيستا للصحفيين اليوم السبت: "يجب أن نخوض المباراة بقوة أمام منافس سيجعلنا نعاني في لحظات مهمة خلال المباراة. الفريقان ملزمان بتحقيق الفوز".



وأضاف: "هذا الفريق لديه هذا الالتزام عند خوض أي مباراة نهائية. نحن نلعب دائما على البطولات. نقاتل من أجل كافة الألقاب في كل موسم وفي بعض الأحيان نفوز وبالبعض الأخر لا لكن الالتزام بالفوز دائم. فهذا يحدث في كل مباراة فما بال بالمباراة النهائية."



وتمت اثارة موضوع حمل جماهير برشلونة لاعلام "كتالونيا" خلال المباراة.



وتمنع الشرطة رفع هذه الرايات التي تشير إلى رغبة كتالونيا في الاستقلال لكن النادي تقدم بالتماس ضد المنع وحصل على موافقة برفع جماهيره لهذه الرايات خلال المباراة.



وقال انيستا: "أريد فقط حضور الجماهير وقضاء وقت ممتع. (الفوز) بالكأس سيجعل كل الناس سعيدة بغض النظر عن رأيك بشأن الراية.



وزاد: "النادي قال رأيه وسأحتفظ برأيي لنفسي لأن ما أقوله قد يساء تفسيره. الشيء الوحيد الذي يهمني أنه بعد نهاية المباراة يكون برشلونة هو البطل."



ويعتقد لويس إنريكي مدرب برشلونة أن بطل الدوري سيجد طريقه لإنهاء الموسم منتصرا.



وقال: "أنا متفائل وأعتقد أننا سنفوز. هذه اخر مباريات الموسم فكل شيء بدأ وانتهى وسنخوض المباراة بكثير من الثقة والدوافع للفوز بلقب آخر.



وأضاف: "أرى الفريق في مستوى جيد. التدريبات التي خضناها خلال منتصف كل أسبوع خلال فترة عدم وجود مباريات سمحت لنا بالكثير من العمل اللاعبون سعداء للغاية."

