تيفيز يغيب عن تشكيلة الأرجنتين في كوبا أمريكا

استبعدت الأرجنتين كارلوس تيفيز مهاجم بوكا جونيورز من تشكيلتها لخوض النسخة المئوية من كأس كوبا أمريكا لكرة القدم والتي ستقام في الولايات المتحدة الشهر المقبل.



ولم يرد اسم تيفيز - الذي ساعد بوكا على بلوغ الدور قبل النهائي - ضمن قائمة مؤلفة من 23 لاعبا أعلنها المدرب جيرارد مارتينو لخوض البطولة في الفترة من 3 وحتى 26 يونيو المقبل.



ومع ضم غونزالو هيجوين وسيرجيو اجويرو للتشكيلة كمهاجمين أساسيين بدا ان تيفيز يمثل زيادة عن حاجة الفريق على الرغم من كونه جزءا من تشكيلة كأس كوبا أمريكا في تشيلي العام الماضي.



وسيغيب خافيير بينولا قلب دفاع روساريو سنترال عقب إصابته بكسر في ساقه في مباراة بكأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية الأسبوع الماضي كما لن يكون الظهير الأيمن المخضرم بابلو زاباليتا والذي يلعب ضمن صفوف مانشستر سيتي متاحا عقب خضوعه لجراحة بسبب إصابة في الركبة.



وتم استدعاء فيكتور كويستا لاعب اندبندينتي لتشكيلة الأرجنتين لأول مرة وذلك بدلا من بينولا وهو ما يزيد من عدد اللاعبين المحليين في التشكيلة إلى أربعة.



وتسعى الأرجنتين - تحت قيادة ليونيل ميسي - للفوز بالبطولة عقب فشلها في الفوز بكأس العالم 2014 في البرازيل حيث خسرت في النهائي أمام ألمانيا الفائزة باللقب كما خسرت لقب كأس كوبا أمريكا 2015 بعد هزيمتها أمام تشيلي صاحبة الأرض بركلات الترجيح.



وتأتي هذه النسخة في الذكرى المئوية لإقامة البطولة لأول مرة في بوينس ايرس عام 1916 والتي فازت بها أوروجواي - التي تحمل الرقم القياسي لعدد مرات التتويج باللقب - وبفارق لقب واحد عن الأرجنتين.



وستشارك ستة منتخبات تابعة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في البطولة التي تضم 16 منتخبا.



وستلتقي الأرجنتين مع تشيلي وبوليفيا وبنما ضمن المجموعة الرابعة للبطولة.