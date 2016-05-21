سباليتي عن الأهلي المصري: فريق قوي وعنيد

قال لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق روما الإيطالي لكرة القدم، إن المباراة الودية التي جمعت فريقه بالأهلي كانت تجربة قوية ومقيدة.

وخسر روما من الأهلي 3 - 4 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال سباليتي: "التجربة كانت مفيدة للغاية لعبنا أمام فريق قوي وعنيد ولديه أسلوب لعب مختلف، وهو ما بحثت عنه عند موافقتي على خوض الودية".

ووجه سباليتي التهنئة للأهلي وجماهيره على الفوز مشيرا إلى أن التجربة كانت رائعة بالنسبة للفريقين.

وأوضح مدرب روما، في تصريحاته للصحافيين عقب المباراة، أن فريقه يبحث دائما عن تطوير ذاته وتطوير أدائه لذلك يتحتم على ذئاب العاصمة الايطالية مواصلة العمل الجاد .

وأضاف أنه كان يتمنى أن يخوض المباراة وفريقه مكتمل الصفوف حيث تأثر بغياب بعضهم مثل ناينجولان وستيفان شعراوي، مشيرا إلى أن المباراة كانت ستتحول إلى ماراثون كروي ضخم في حالة وجودهم لكن اللاعبين الذين خاضوا المباراة قدموا مستوى رائع.

وتحدث سباليتي عن المصري محمد صلاح هداف روما قائلا: "منذ أن رأيت صلاح وأنا مدرك تماما أنه سيصبح أحد نجوم الساحرة المستديرة في العالم ولازلت متمسكا بقولي، فصلاح مجتهد وطموح ولديه إرادة حديدية لذلك سيعتلي منصات جوائز نجوم الكرة العالمية قريبا".

وعن الكرة في دولة الإمارات علق سباليتي قائلا: "أعرف الدوري الإماراتي بشكل جيد ولدي العديد من الأصدقاء يدربون هنا مثل فالتر زينجا، ومن الممكن أن أدرب احدى الفرق هنا عندما أرغب في خوض تحد جديد في المستقبل فالكرة هنا متطورة للغاية ويتم الاهتمام بها بشكل رائع".