سيميوني: غريزمان أحد أفضل ثلاثة لاعبين في العالم

يرى دييغو سيميوني، مدرب اتليتيكو مدريد، أن انطوان غريزمان واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في عالم كرة القدم، وقال إنه يرجع الفضل في ذلك لقدرة مهاجمه على العمل بجدية ورغبته في الإنصات.



وبات غريزمان المتألق عنصرا مؤثرا في نجاح اتليتيكو هذا الموسم، ويتوقع سيميوني أن يحقق المهاجم الفرنسي توقعاته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.



وعن كيفية تطور غريزمان قال سيميوني: "العمل. الكثير من الجهد وقبوله الإنصات. أفضل وسيلة للتطور هو الإنصات. والآن هو بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم".



ويطلب سيميوني أداء جماعيا من فريقه في مواجهة ريال مدريد في ميلانو.



وقال المدرب الأرجنتيني: "أتوقع أشياء من الفريق. لا أركز على العمل الفردي. لدينا شكل وبنية للعمل الجماعي والموهبة الفردية تظهر من خلال ذلك".



ولم يكشف سيميوني عن أي تفاصيل أو إشارات تتعلق بالتشكيلة التي سيبدأ بها مباراة ميلانو.



وتحدث عن الدفاع قائلا "(خوسيه) خيمنيز و(ستيفان) سافيتش و(لوكاس) هرنانديز أو دييجو (جودين). يمكن لأي من الأربعة أن يلعب. الأربعة جيدون للغاية كل واحد في دوره المناسب.



وأضاف: "(يانيك كاراسكو) واحد بين الشبان الذين انضموا للفريق وتأقلموا سريعا مع احتياجات الفريق. وأمامه مستقبل هائل. وفي الوقت الذي نحتاجه فيه يمكنه إحداث الفارق. "يمكن أن يشارك لمدة ساعة أو 90 دقيقة أو 30 دقيقة. يمكنه أن يشارك في عدد الدقائق التي يحتاجها الفريق. والدقائق التي يشارك بها يجب أن تكون متميزة. وفي النهائي دقيقة واحدة يمكن أن تعني كل شيء."



