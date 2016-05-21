مدرب الجزيرة: سنقاتل لإهداء جماهيرنا الكأس

قال هينك تين كات مدرب فريق الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، إنه كان واثقا من فوز فريقه على الأهلي والوصول إلى نهائي كأس رئيس الإمارات.

وتأهل الجزيرة إلى المباراة النهائية ببطولة كأس رئيس الإمارات بفوزه على الأهلي اليوم الجمعة 3 - 2 في الدور قبل النهائي.

وأضاف المدرب للصحفيين عقب اللقاء: "وزعنا برنامج الإعداد للنهائي قبل مواجهة الأهلي لأن ثقتنا في لاعبي الجزيرة ليس لها حدود، ولا أرى ناديا آخر لديه روحنا القتالية".

وتابع: "الجزيرة تجاوز مراكز الهبوط ووصل إلى المركز السابع في الدوري، وبلغ نهائي كأس رئيس الإمارات، لأن الفريق أصبح يمتلك الثقة العالية والشخصية القوية".

وأضاف: "تجاوزنا الأهلي بجدارة واستحقاق ولا يهمنا من سنواجهه في نهائي الكأس، وأتمنى التوفيق للعين وبني ياس غدا".

وقال المدرب: "أهدي التأهل لمشجعي الجزيرة الذين التفوا حول الفريق في أصعب الظروف واحتشدوا في كل الملاعب ولم يتوقفوا عن دعم ومؤازرة اللاعبين، وأشكر إدارة النادي والفريق لأنها هيأت لنا كل سبل النجاح وخلقت بيئة مثالية للعمل ووفرت أجواء إيجابية في النادي وفي الفريق".

وأوضح: "سنقاتل في النهائي حتى نهدي جمهور الجزيرة الكأس الغالية".