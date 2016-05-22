المراهنات تطال ابنة أليغري

يبدو أن الفوز بلقب الدوري والكأس الإيطاليين لن يكون كافيا بالنسبة لمدرب يوفنتوس ماسيميليانو اليغري من أجل الخلود للراحة والاسترخاء، إذ عليه الآن القلق بشأن ابنته التي طالتها المراهنات ليس لأنها رياضية او شيء من هذا القبيل بل لأنها جميلة وحسب.

وفتحت المراهنات وان كان بشكل مازح لمعرفة الشخص المقبل الذي سيصبح صديق فالنتينا اليغري، الطالبة البالغة من العمر 21 عاما والتي تتمتع بمعايير عارضات الازياء.

واصبحت فالنتينا "ظاهرة" وسائل التواصل الاجتماعي في ايطاليا بسبب سلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرتها وهي تغني وتحتفل بالانجاز الذي حققه والدها مع فريقها المفضل يوفنتوس.

وتكهنت المراهنات بشكل مازح هوية اللاعب الذي سيواعد ابنة اليغري التي سبق لها ان واعدت لاعب كرة قدم سابق هو فرانشيسكو لوبابا.

وتصدر لاعب وسط يوفنتوس الحالي الدولي الفرنسي بول بوغبا لائحة اللاعبين المرشحين لخطف قلب فالنتينا، فيما جاء زميله في الفريق المهاجم سيموني زازا في المركز الثاني بنسبة 6/4، مقابل 3/1 لكل من دومينيكو بيراردي واندريا بيلوتي.

ومن المتوقع ان ينتقل بيراردي من ساسوولو الى يوفنتوس الصيف المقبل، فيما يدافع بيلوتي عن الوان الجار اللدود تورينو.



اما مهاجم يوفنتوس الاخر الارجنتيني باولو ديبالا الذي كان افضل هداف في الفريق وثاني افضل هداف في الدوري هذا الموسم (19 هدفا)، فاحتمال ان يصبح صديق فالنتينا بلغ نسبة 6/1.

ودخل على خط المراهنات ايضا الارجنتيني الايطالي بابلو اوسفالدو الذي يدافع حاليا عن الوان بوكا جونيورز، والارجنتيني ماورو ايكاردي مهاجم انتر، لكن بنسبة 14/1 وذلك لانه معروف عن اليغري بانه شخص رصين لا يقبل "المراوغات" ولن يكون راضيا عن ان تكون ابنته بصحبة شخص مثل اوسفالدو المعروف بمغامراته النسائية الكثيرة وبتصرفاته الجريئة واخرها عرضه صورا لنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي وهو شبه عار.

اما في ما يخص ايكاردي فهو متزوج من واندا نارا، الزوجة السابقة لمهاجم تورينو مواطنه ماكسي لوبيز الذي كان من اعز اصدقائه خلال تواجدهما معا في فريق سمبدوريا لكن عندما انهار زواج لوبيز كان ايكاردي متربصا لخطف واندا التي تزوجها في 2015.

وكان مدافع يوفنتوس الاوروغوياني مارتن كاسيريس من اللاعبين الاقل حظا لمواعدة فالنتينا اذ حصل على نسبة 19/1 بسبب توتر علاقته مع اليغري العام الماضي بعد ان انتقده الاخير بسبب تهوره وتحطيمه سيارته مرتين في حادث سير.

واقفل مهاجم يوفنتوس السابق كريستيان فييري المراهنات بنسبة 24/1.

