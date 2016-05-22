انفصال عاطفي بين غوارديولا وبايرن

المصدر: برلين - د ب أ

بدت العلاقة بين بايرن ميونيخ الألماني وبيب غوارديولا أقوى من أي وقت مضى بعد التتويج بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم رغم انفصال الطرفين رسميا.

وسجل دوجلاس كوستا هدف الفوز الحاسم لبايرن خلال ضربات الجزاء الترجيحية في مواجهة بوروسيا دورتموند خلال المباراة النهائية لكأس ألمانيا في برلين، ليفوز غوارديولا بخامس لقب محلي من أصل ستة ألقاب كانت متاحة خلال ثلاث سنوات قضاها مع النادي البافاري.

وانهمرت دموع غوارديولا في الاستاد الأولمبي عقب المباراة مما يشير إلى أن قرار انتقاله لتدريب مانشستر سيتي الإنجليزي في الوقت الذي قد يبدو صحيحا، لكنه لم يكن سهلا.

ويتولى المدرب الإيطالي المحنك كارلو أنشيلوتي منصب المدير الفني لبايرن خلفا لغوارديولا، لكنها بكل تأكيد ستكون مهمة صعبة حيث سيكون مطالبا بتحقيق ما عجز عنه سلفه الإسباني وهو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

صعود بايرن إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال ثلاث مرات متتالية وفوزه بخمسة ألقاب محلية بجانب التطور الهائل الذي حدث للاعبين على المستويين الفردي والجماعي، كفيل بأن يحجز مكانا لغوارديولا في التاريخ.

لكن الفشل في التتويج بلقب دوري الأبطال خلال ثلاثة مواسم في اليانز أرينا، تنتقص من المسيرة المثالية لغوارديولا.

وكتب المحلل الكروي الألماني رافاييل هونيجستين في صحيفة "جارديان" البريطانية "بالنسبة للجماهير، فإن الانتصارات والأداء الراقي لبايرن ميونيخ تحت قيادة مدربهم الرائع لم تكن كافية".

وأضاف "ما تريده الجماهير شيء لم يستطع وربما لن يستطع غوارديولا تحقيقه، بعض المظاهر العاطفية، القدرة على التواصل، والاهتمام بالمشجعين في المدرجات".

غوارديولا الذي نضج وتطور في مدرسة يوهان كرويف وبرشلونة، غالبا كان يظهر بصورة البروفسير المنعزل في بايرن ميونيخ.

وقال غوارديولا "إنه شرف هائل بالنسبة لي التواجد هنا في بايرن، اتمنى للنادي كل التوفيق".

واغدق توماس توخيل المدير الفني لدورتموند، الثناء على غوارديولا، مشيرا إلى أن بايرن ميونيخ سيستغرق بعض الوقت حتى يدرك بشكل كامل المجهود الذي قام به غوارديولا.

وقال توخيل "بيب كان له تأثير قوي جدا على النواحي الفنية لبايرن، ربما الناس ستشعر بالقيمة الحقيقية لما قام به عندما يرحل".

ولكن أنشيلوتي بدوره يمتلك مسيرة ساحرة في عالم التدريب، حيث فاز بالألقاب في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وتوج بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مقابل لقبين فقط لغوارديولا في البطولة الاوروبية.

ويبدو أن أنشيلوتي يحظى بدعم مجلس إدارة بايرن ميونيخ حيث تعاقد النادي مع ماتس هوميلز من صفوف بوروسيا دورتموند وريناتو سانشيز من بنفيكا مقابل عشرات الملايين من الدولارات.

التقارير التي تتحدث عن اقتراب ماريو جوتزه ومهدي بنعطية من الرحيل تظهر أن انشيلوتي لا يخشى من اتخاذ القرارات القاسية في الاستغناء عن بعض اللاعبين الذين قد يكونون زيادة عن حاجة الفريق.

وفي الوقت الذي انتقل فيه غوارديولا لتدريب مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي فإن أنشيلوتي سيتولى تدريب فريق يعد قطبا من أقطاب كرة القدم في العالم.