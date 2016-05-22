شكوك حول غياب فاران عن نهائي الأبطال

ذكرت وسائل إعلام إسبانية الأحد، أن رفائيل فاران مدافع ريال مدريد سيغيب عن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أتليتيكو مدريد مطلع الأسبوع المقبل، بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال مران للفريق.

وربما يغيب فاران عن اللعب لثلاثة أسابيع مما يثير الشكوك حول لحاقه بالمباراة الأولى لفرنسا في بطولة أوروبا 2016 أمام رومانيا في العاشر من يونيو المقبل.

وعلى الأرجح لم يكن فاران ليبدأ أساسيا في نهائي دوري الأبطال يوم 28 مايو الجاري في ميلانو في ظل اعتماد المدرب زين الدين زيدان باستمرار على قلبي الدفاع سيرجيو راموس وبيبي.