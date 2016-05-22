قميص مانشستر يونايتد يحرج بنزيمة مع ريال مدريد

أشعل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد تكهنات سوق الانتقالات الصيفية مبكراً، بعدما نشر صورة له مع ابنته على صفحته الشخصية في "انستغرام" يظهر فيها قميص مانشستر يونايتد، مما دعا البعض إلى الربط بين انتقاله وتولي جوزيه مورينيو الوشيك للإدارة الفنية لمانشستر يونايتد.

ونشر بنزيمة صورته مع طفلته الصغيرة لما يزيد عن 12 مليون متابع، وبعد ساعتين حصلت الصورة على ما يزيد عن 153 ألف إعجاب، والكثير من التعليقات من جماهير مانشستر يونايتد التي رحبت بحضوره.

وسيغيب بنزيمة عن بطولة يورو 2016 على خلفية اتهامه بابتزاز زميله ماثيو فالبوينا.

وسبق لبنزيمة العمل مع مورينيو 3 مواسم، بعدما حضر الأخير في 2010 ودرب مهاجم ليون السابق ليحصل الثنائي على بطولة الدوري وبطولة الكأس وبطولة كأس السوبر الإسباني قبل إقالة مورينيو من تدريب ريال مدريد صيف 2013.

