نيفيل: مورينيو خيار مثالي لقيادة يونايتد

قال فيل نيفيل المدافع السابق لمانشستر يونايتد اليوم الأحد، إن جوزيه مورينيو مدرب يملك سجلا هائلا من الانتصارات، وسيكون خيارا مثاليا لقيادة ناديه المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن المدرب البرتغالي البالغ عمره 53 عاما سيتولى قيادة يونايتد خلال أيام لتنتهي فترة المدرب لويس فان غال التي استمرت عامين وفاز خلالها بكأس الاتحاد الانجليزي أمس السبت.

وقال نيفيل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "مورينيو يتطلع للفوز دائما وجمهور يونايتد يرغب في أن ينافس الفريق على لقب الدوري الممتاز ولا يريد أن ينهي الموسم في المركز السابع أو الخامس".

وأقيل مورينيو من تدريب تشيلسي في ديسمبر الماضي، بعد سبعة أشهر من التتويج بالدوري في فترته الثانية مع النادي.

وتابع نيفيل: "لا أعتقد أنه سيبقى طويلا مع يونايتد. ربما عامين أو ثلاثة لكن طالما يحقق نجاحات لن تكون الجماهير غير سعيدة".

وبعد تقاعد المدرب اليكس فيرغسون قبل ثلاث سنوات بعد التتويج بالدوري للمرة 13 في مسيرته مع يونايتد أنهى الفريق المسابقة في المركز السابع مع ديفيد مويز ثم بلغ المركزين الرابع والخامس على الترتيب مع فان جال.

وأضاف نيفيل الذي لعب تحت قيادة فيرجسون بين عامي 1995 و2005 "مورينيو ليس من نوعية المدربين الذين يقولون إنهم في فترة انتقالية ويرضى بإنهاء الموسم في المركز الرابع. "أنا كمشجع ليونايتد أريد الفوز بالدوري في الموسم المقبل لكن أعرف أن مورينيو لديه نفس الطموح أيضا".



