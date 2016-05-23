الصحف الإسبانية: إنييستا كلمة سر "الثنائية"

وصفت الصحافة الأسبانية الصادرة الاثنين فوز برشلونة بكأس ملك أسبانيا أمس الأحد أمام اشبيلية بـ "العمل البطولي"، مشيدة بقائد الفريق اندريس انيستا، والذي اعتبرته كلمة السر وراء هذا الفوز.

"أبطال"، كان هذا هو العنوان، الذي تصدر الصفحة الأولى لصحيفة "سبورت" الأسبانية، التي أضافت قائلة: "لا توجد تركيبة أكثر فتكا من تلك التي تجمع بين المهارة والشخصية، أفضل فريق لبرشلونة عبر التاريخ أظهر أمس أنه يمكن أن يكون الأكثر شراسة ومقاومة أيضا".

ولعب برشلونة، منذ الدقيقة 36 من المباراة، بعشرة لاعبين بعد طرد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، قبل أن يحقق الفوز بهدفين نظيفين في الوقت الإضافي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة كان "بطلا ملحميا وفاز بالثنائية التي جعلت موسمه رائعا".

وأضافت صحيفة "ماركا" في عنوانها الرئيسي: "من المعاناة إلى النشوة" لتصف الصراع الكبير الذي خاضه برشلونة معتمدا على "الملك انيستا" لتحقيق لقب جديد، بعد الفوز بالدوري الأسباني.

وأشارت صحيفة "أ س" إلى أن برشلونة فاز بنهائي "لا ينسى" بعد أن ظهر "بصورة مختلفة".

وأوضحت صحيفة "البايس" قائلة: "العرش للبرسا وانيستا هو الركيزة"، مشيدة بأداء قائد الفريق الكتالوني خلال المباراة، التي انتهت لصالحه بهدفين سجلهما جوردي ألبا ونيمار بفضل تمريرتين حاسمتين للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وألمحت صحيفة "الموندو" أن برشلونة حقق الثنائية الأكثر صعوبة في تاريخه لأنه "لم يعان بهذا الشكل خلال السنوات الماضية وبعد أن اضطر إلى الصراع من أجل النجاة خلال ساعة كاملة عقب طرد ماسكيرانو".

