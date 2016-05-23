انريكي: "الكأس" نهاية رائعة للموسم

رغم خروج فريقه من الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا، عبر مدرب برشلونة لويس انريكي عن عميق سعادته بنتائج فريقه خلال الموسم الحالي، قائلا إن الفوز بكأس ملك إسبانيا أمس الأحد جاء تتويجا لموسم "رائع" قدمه الفريق.

وفاز برشلونة بطل دوري إسبانيا 2-صفر على أشبيلية في الوقت الإضافي أمس، بفضل هدفين من ألبا ونيمار ليحصد النادي الكتالوني الثنائية المحلية رغم أنه لعب نحو 90 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد خافيير ماسكيرانو.

وقال لويس انريكي في مؤتمر صحفي بعد الفوز: "كانت نهاية رائعة للموسم".

وردا على سؤال حول مجمل الأداء في الموسم قال لويس انريكي "رائع".

وقال لويس انريكي أيضا: "هذا الفريق يتكون من أبطال ولابد أن نكون فخورين بهؤلاء اللاعبين.. عندما أضطر الفريق للدفاع تمكننا من إغلاق المساحات والمنافسة.. الآن حان وقت الاستمتاع".

وبنجاحه في الدفاع عن لقب الكأس يكون برشلونة فاز بسبعة ألقاب من تسع بطولات خاضها تحت قيادة لويس انريكي.

وإضافة إلى ثلاثية الموسم الماضي وهي الدوري والكأس ودوري الأبطال فاز برشلونة بكأس السوبر الأوروبية وبكأس العالم للأندية.

ومن جهة أخرى قال أوناي إيمري مدرب أشبيلية المتوج مؤخرا بلقب الدوري الأوروبي إنه فخور بلاعبيه أيضا مؤكدا أن الفوز في نهائي

الدوري الأوروبي على ليفربول الانجليزي يوم الأربعاء الماضي لم يمنح لاعبيه فرصة للراحة والاستعداد لمباراة الأمس.

وقال إيمري: "في الشوط الثاني سنحت لنا فرصتان جيدتان.. ولو كنا أكثر نشاطا وحركة في الربع الأخير من الملعب لتمكنا من الفوز بالمباراة".

وأضاف إيمري: "لا اعتقد أن الحظ تخلى عنا والفريق طموحاته عالية جدا. ما كنا بحاجة إليه هو النشاط والقوة لنتمكن من الرد بصورة أكثر قوة بعد تقدم برشلونة".