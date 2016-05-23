برشلونة يصعق أشبيلية في الأشواط الإضافية ويحتفظ بالكأس

تخلى ليونيل ميسي عن دور الهداف وصنع هدفين لزمليه ألبا ونيمار ليتتوج برشلونة بالثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي بعد تغلبه على اشبيلية 2-صفر في الأشواط الإضافية على ملعب "فيسنتي كالديرون" الخاص باتلتيكو مدريد في المباراة النهائية لمسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم.

ويدين النادي الكاتالوني باحرازه لقبه الثامن والعشرين في المسابقة (رقم قياسي) وبتكريس هيمنته المحلية بعد ان حسم لقب الدوري ايضا، الى ظهيره جوردي البا والبرازيلي نيمار اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 97 و2+120 من المباراة التي اكملها فريقهما بعشرة لاعبين بعد طرد الارجنتيني خافيير ماسكيرانو (36)، واشبيلية بتسعة لاعبين بعد طرد الارجنتيني الاخر ايفر بانيغا (2+90) والبرتغالي دانييل كاريسو (1+120).

وحرم البا ونيمار اشبيلية من لقبه الثاني هذا الموسم بعد ان توج بطلا للدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" للموسم الثالث على التوالي، والاول في مسابقة الكأس منذ 2010 (احرزه 5 مرات).

وبرشلونة هو الفريق الذي يحرز الثنائية المحلية مرتين على التوالي وقد حقق ذلك مرتين لانه توج باللقب والدوري عامي 1951 و1952 ايضا.

ومن المؤكد ان فريق المدرب لويس انريكي كان يمني النفس باحراز الثلاثية مجددا لكن النادي الكاتالوني تنازل عن لقبه بطلا لدوري ابطال اوروبا الذي سيكون لقبه اسبانيا كون المباراة النهائية التي تقام السبت المقبل تجمع قطبا مدريد ريال واتلتيكو الذي كان خلف خروج "بلاوغرانا" من الدور ربع النهائي.

واستهل برشلونة اللقاء بمحاولة بعيدة من الاوروغوياني لويس سواريز الذي اطلق الكرة "طائرة" من حوالي 20 م بعد مجهود فردي مميز من القائد اندريس انييستا لكن محاولته مكرت بجانب المرمى (8).

ورد اشبيلية بمحاولة لكوكي الذي حصل على الكرة بعدما فقدها انييستا على مشارف المنطقة ثم اطلقها قوية ما اضطر الحارس الالماني مارك-اندري تير شتيغن الى التدخل ببراعة لانقاذ الموقف (17).

ثم تبادل الفريقان الفرص دون تهديد المرميين بشكل فعلي وصولا الى الدقيقة 36 التي شهدت ضربة قاسية لبرشلونة بعد طرد ماسكيرانو بسبب اسقاطه الفرنسي كيفن غاميرو الذي كان متجها للانفراد بالمرمى.

واصبح ماسكيرانو اللاعب الوحيد من برشلونة الذي يطرد مرتين هذا الموسم، كما اصبح اول لاعب من النادي الكاتالوني يطرد في الشوط الاول منذ اغسطس 2014 عندما نال الارجنتيني نفسه البطاقة الحمراء امام التشي.

وحاول النادي الاندلسي الاستفادة من التفوق العددي والوصول الى الشباك قبل نهاية الشوط الاول وكان قريبا من تحقيق مبتغاه عبر بانيغا الذي اطلق كرة قوية كانت في طريقها الى الزاوية لولا تدخل تير شتيغن (38).

وفي بداية الشوط الثاني، كان اشبيلية قريبا مرة اخرى من الوصول الى الشباك عبر بانيغا لكن محاولة الارجنتيني التي تحولت من جيرار بيكيه ارتدت من القائم الايمن لمرمى النادي الكاتالوني (50) الذي تعرض لضربة اخرى باصابة سواريز ما اضطر لويس انريكي الى استبداله بالبرازيلي رافينيا (57).

وواصل النادي الاندلسي افضليته وحصل على عدد من الفرص دون ان ينجح في ترجمتها الى هدف، فيما اكتفى برشلونة بفرصة خطيرة يتيمة لنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي من ركلة حرة انقذها الحارس سيرخيو ريكو دون عناء (76).

وعندما كانت المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة تعرض اشبيلية لضربة قاسية بدوره بعد طرد بانيغا بسبب خطأ عند مشارف المنطقة على البرازيلي نيمار (2+90)، وانبرى ميسي للركلة الحرة لكن ريكو كان له بالمرصاد.

واحتكم بعدها الطرفان الى التمديد الذي استهله برشلونة بافضل طريقة حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 97 عندما تلقى تمريرة طولية رائعة من ميسي فتقدم بها على الجهة اليسرى من منطقة الجزاء قبل ان يسددها من زاوية ضيقة على يسار ريكو.

واعطى الهدف برشلونة جرعة معنوية كبيرة وكان قريبا من تعزيز تقدمه في الشوط الاضافي الاول لولا تدخل ريكو بوجه رأسية لبيكيه (104) وتسديدة داني الفيش (105).

وفي الشوط الاضافي الثاني وقف ريكو في وجه رأسية لنيمار بعد تمريرة من انييستا (118) ثم تعقدت مهمة اشبيلية كثيرا بعد طرد كاريسو في الوقت بدل الضائع اثر خطأ قاس على ميسي (1+120) وسرعان ما اضاف برشلونة الهدف الثاني القاتل عبر نيمار بعد تمريرة رائعة اخرى من ميسي (2+120) الذي يحقق تمريرتين حاسمتين في مباراة نهائية للمرة الاولى في مسيرته.

