ديشان يستدعي رامي إلى صفوف المنتخب الفرنسي

استدعى مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان، مدافع إشبيلية الإسباني عادل رامي، إلى صفوف المنتخب الفرنسي الذي يستعد للمشاركة في كأس أوروبا على أرضه من 10 يونيو إلى 10 يوليو المقبلين، وذلك بسبب الشكوك حول إصابة مدافع ريال مدريد الاسباني رافايل فاران.

ويعاني المنتخب الفرنسي في مركز قلب الدفاع، إذ يغيب مدافع ليفربول الانكليزي مامادو ساكو لإيقافه بسبب تناوله عقارا محظورا، ومدافع اتلتيك بلباو ايميريك لابورت بسبب كسر في ساقه، فاضطر ديشان الى استدعاء رامي المغربي الاصل والذي سبق له ان دافع عن الوان المنتخب الفرنسي في 30 مباراة وسجل هدفا واحدا، وتألق في صفوف اشبيلية وتوج معه بلقب بطل كأس الاتحاد الاوروبي "يوروبا ليغ" هذا الموسم.