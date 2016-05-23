زواج فاردي يغيبه عن مواجهة أستراليا

تأكد غياب جيمي فاردي عن صفوف المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في مباراته الودية المقررة أمام نظيره الأسترالي يوم الجمعة المقبل لانشغاله بحفل زفافه.

وسجل فاردي مهاجم ليستر سيتي هدف الفوز 2 - 1 للمنتخب الإنجليزي على نظيره التركي مساء الأحد، في أولى مبارياته الودية استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2016) بفرنسا.

وسيحصل فاردي على إجازة لأيام قليلة لحفل زفافه على ريبيكاه نيكولسون، والذي كان قد تأجل في العام الماضي لاستدعائه للمنتخب الإنجليزي.

وقال روي هودجسون المدير الفني للمنتخب الإنجليزي عقب مباراة أمس "فاردي لن يشارك في مباراة الجمعة لأنه سيتزوج يوم الأربعاء".

وأضاف: "كان عقد قرانه مقررا في يونيو الماضي، لكنه ألغاه عندما استدعيته لمباريات ودية، لذلك فمن حقه الآن أن يقيم حفل زفافه المقرر الأربعاء".

وأضاف: "الجمهور قد يندهش، ولكن السبب الرئيسي هو أنه كان قد اضطر لإلغاء حفل زفافه في العام الماضي".

ورغم قدرات فاردي وتألقه الكبير مع ليستر سيتي، لن يشكل غيابه في الأيام القليلة المقبلة أزمة بالنسبة لهودجسون في هجوم المنتخب ، حيث سينضم ثنائي مانشستر يونايتد ، واين روني وماركوس راشفورد عقب تتويج مانشستر بكأس الاتحاد الإنجليزي أمس الأول السبت.

كذلك بات دانييل ستوريدج متاحا أمام المنتخب بعد أن انتهى من المشاركة مع ليفربول في نهائي الدوري الأوروبي.

وشارك فاردي أساسيا خلال مباراة أمس في الجانب الأيسر من خط الهجوم قبل أن ينتقل إلى العمق مع هاري كين لذي سجل هدف التقدم.

وكاد كين أن يحسم المباراة لكنه أهدر ضربة جزاء ليأتي الحسم عن طريق فاردي في الدقيقة 83 .

وقال هودجسون: "لا أطالبهم كثيرا باللعب في الجهة اليسرى أو اليمنى. لا أود تعجيز لاعب بإجباره على اللعب بطريقة واحدة فحسب.. تحدثت مع جيمي (فاردي) وكان سعيدا للغاية باللعب في أي من المركزين. ونجح الأمر حيث حصل على ضربة جزاء كما سجل هدفا."

وأضاف: "الآن سيحتفل بعقد قرانه يوم الأربعاء ولن نراه لأيام قليلة.. لكن المنافسة ستكون قائمة مع تواجد روني وراشفورد وستوريدج."

وتابع: "نعرف جيمي (فاردي) ونشعر بالرضا تجاهه ولا أعتقد أن مكانه مهدد ، لذلك فغيابه لأيام لا يمثل مشكلة."

وسيتنافس المنتخب الإنجليزي في يورو 2016 ، التي تقام بين العاشر من يونيو والعاشر من يوليو، ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات روسيا وسلوفاكيا وويلز.

