سواريز يغيب عن منتخب بلاده في كوبا أميركا

سيغيب لويس سواريز، نجم برشلونة الأسباني عن انطلاقة منتخب أوروغواي في بطولة كوبا أمريكا (المئوية) المقبلة، بسبب تعرضه لإصابة عضلية في الساق اليمنى الأحد في نهائي كأس ملك أسبانيا.

وأعلن النادي الكتالوني أن نجم منتخب أوروغواي خضع لفحوصات طبية بمدينة برشلونة للوقوف على نوع الإصابة، بيد أنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل حول مدة التعافي المطلوبة.

وتقدر مدة غياب المهاجم الدولي بين ثلاثة وأربعة أسابيع، فيما تنطلق بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة في الثالث من يونيو المقبل.

وقال نادي برشلونة في بيان له: "الفحوصات التي أجريت صباح اليوم أكدت أن لاعب الفريق الأول لويس سواريز يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للساق اليمنى".

وأوضح النادي الأسباني أنه "من أجل الالتزام بتعليمات الفريق الطبي للنادي، فإن اللاعب سيبدأ المرحلة الأولى من العملية التأهيلية في برشلونة".

وأضاف: "اللاعب سينضم إلى منتخب أوروغواي في الأول من يونيو المقبل في الولايات المتحدة ليبدأ المرحلة الثانية من مرحلة التعافي لهذه الإصابة العضلية".

وتعرض سواريز29/ عاما/ للإصابة خلال الشوط الثاني من نهائي كأس الملك، الذي أقيم الأحد أمام اشبيلية، وانتهى بفوز برشلونة بهدفين نظيفين في الوقت الإضافي.

