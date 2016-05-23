مانشستر يونايتد يقيل فان غال

اعلن نادي مانشستر يونايتد خامس الدوري الانكليزي لكرة القدم اليوم الاثنين انه اقال مدربه الهولندي لويس فان غال من منصبه بمفعول فوري.



وجاء في بيان باسم نائب رئيس النادي إد وودوارد على الموقع الرسمي في شبكة الانترنت "نريد ان نشكر لويس وفريقه على العمل الذي قاموا به خلال عامين وتوج بالفوز بكأس انكلترا للمرة الثانية عشرة معادلا الرقم القياسي (المسجل باسم ارسنال بطل العامين السابقين)".



وكان فان غال متأكدا من خسارة منصبه بعد ان خرجت اليوم تقارير عدة بهذا الشأن وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشلسي السابق بدلا منه.



ويبدو ان قيادة فان غال فريقه لاحراز لقب بطل كأس انكلترا السبت على حساب كريستال بالاس (2-1 بعد التمديد) لم تشفع له خصوصا انه لم يتمكن من قيادة الفريق الى المشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.



وكانت اذاعة "بي بي سي" البريطانية اشارت الى ان مانشستر يونايتد سيصدر بيانا يؤكد فيه اقالة فان غال في تمام الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي، لكن موعد اعلان اقالة الهولندي تأخر عدة ساعات.