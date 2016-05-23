مدرب إشبيلية يشيد بلاعبيه رغم خسارة النهائي

أشاد أوناي ايمري، المدير الفني لإشبيلية الإسباني بلاعبي فريقه رغم خسارتهم نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، مساء أمس الأحد.

وخص ايمري، بالجانب الأكبر من إشادته، اللاعب الأرجنتيني ايفر بانيجا، الذي شارك في مباراة أمس ربما للمرة الأخيرة بقميص إشبيلية.

وقال ايمري بعد سقوط إشبيلية بهدفين نظيفين على ملعب فيسينتي كالديرون، في مباراة امتدت حتى الوقت الإضافي: "لو أننا كنا أكثر نشاطا وقوة في لحظات معينة كان بإمكاننا أن نحسم اللقاء".

وهنأ ايمري لاعبيه على المجهود، الذي بذلوه في مباراة أمس، التي جاءت بعد أربعة أيام فقط من فوز إشبيلية بنهائي بطولة الدوري الأوروبي في مدينة بازل السويسرية.

وأضاف ايمري قائلا: "علينا أن نثمن العمل الكبير الذي قمنا به بعد يوم الأربعاء وكيف نافس الفريق وكيف تحكم في المباراة، كنا الأفضل في بعض اللحظات، بعد يوم الأربعاء كان علينا أن نقوم بمجهود أكبر ومنافسة فريق مثل برشلونة، الذي يجب عليك ألا تمنحه الكثير من الخيارات وهذا ما قمنا به".

وتابع: "أهنئ جميع اللاعبين واشبيلية بأكملها، أنا فخور بعمل الفريق وبإشبيلية".

ولعب إشبيلية متفوقا في الناحية العددية منذ الدقيقة 36 بعد طرد اللاعب خافيير ماسكيرانو، قبل أن يطرد الأرجنتيني بانيجا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء تبعه كوكي في الوقت الإضافي بعد أن نال البطاقة الحمراء أيضا.

وكانت مباراة أمس هي الأخيرة لبانيجا مع اشبيلية، حيث ثارت العديد من الشائعات في الفترة الأخيرة حول انتقاله لأحد الأندية الإيطالية.

ولم يكشف ايمري عن تفاصيل حول مستقبل لاعبه الأرجنتيني ولكنه خصه ببعض عبارات الوداع: "لقد كانت بيننا علاقة تأرجحت بين الحب والكره خلال بعض اللحظات، أنا أحبه لأنه فتى يحب كرة القدم، إنه فتى عندما تقترب منه فإنه يمنحك قلبه، سيرحل عن إشبيلية باكيا، لقد انهمرت دموعه".

وأكد ايمري أن الخطوة التالية لإشبيلية، الذي كاد أن يحقق أمس الثنائية الأولى له في تاريخه، هي القيام بإنجاز كبير في بطولة دوري أبطال أوروبا المقبلة، أكبر المنافسات في القارة الأوروبية.