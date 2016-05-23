هوملز يكمل انتقاله إلى بايرن

اكمل الدولي ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند الاثنين اجراءات انتقاله الى بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني لكرة القدم بالتوقيع على عقد مدته 5 سنوات.

وكان دورتموند الوصيف اتفق مع البطل على انتقال قائده هوملز (27 عاما) مقابل 38 مليون يورو.

وكان العملاق البافاري انفق في 10 مايو 73 مليون يورو من خلال الاتفاق على ضم هوملز والبرتغالي ريناتو سانشيس من بنفيكا.

وكان دورتموند ضم هوملز من بايرن يالذات عام 2008 مقابل 4 ملايين يورو فقط، وقال رئيس النادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه في بيان "نحن سعداء بالترحيب بعودة هوملز الى بايرن".

واضاف "بتوقيعه، لم نحصل على مدافع من الطراز العالمي وحسب، وانما على لاعب لا يخشى تحمل المسؤولية فضلا عن انه تخرج من اكاديميتنا".

وهوملز هو ثالث اسم كبير يترك بوروسيا دورتموند للالتحاق ببايرن ميونيخ بعد ماريو غوتزه (2013) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (2014) الذي توج هدافا للدوري.



