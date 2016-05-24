البطلة الروسية شيشيروفا تسقط بالمنشطات

كشفت وكالة أنباء "تاس" الروسية الثلاثاء أن البطلة الأولمبية في منافسات الوثب العالي الروسية انا شيشيروفا واحدة من بين 31 رياضيا ثبت تعاطيهم المواد المنشطة بعد إعادة تحاليل العينات التي سحبت منهم خلال أولمبياد بكين .2008

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية "تاس" أيضا أن هناك 14 روسيا في قائمة الـ31 رياضي الذين تورطوا في تعاطي المنشطات، نقلا عن مصادر في اللجنة الأولمبية الروسية، وأغلب هؤلاء من المشاركين في منافسات ألعاب القوى.

وفازت شيشيروفا بالميدالية البرونزية في أولمبياد بكين قبل ثمانية أعوام وفازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن .2012

وقال يفجيني زاجورولكو مدرب شيشيروفا لوكالة أنباء "تاس": "قبل ثلاثة اعوام تلقت انا اخطارا بأن العينة التي سحبت منها في أولمبياد بكين جاءت إيجابية بعد إعادة فحصها، وقد اتصلت بي حينها".

وأضاف "حتى الآن الأمر مازال في مرحلة التطوير، ولم يتم تأكيد الأمر بشكل نهائي بعد، لكننا جميعا على دراية بالأمر ونتعامل مع هذه المسألة".

واعادت اللجنة الأولمبية الدولية تحليل 454 عينة من اولمبياد بكين 2008 مع التركيز على الرياضيين الذين قد يشاركون في اولمبياد ريو دي جانيرو في اغسطس المقبل.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء الماضي أن إعادة تحليل العينات التي سحبت خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 في بكين أسفرت عن نتائج إيجابية تظهر وجود مواد منشطة في عينات 31 رياضيا.

وأشارت اللجنة إلى أن إجراءات انضباطية بدأت بحق الرياضيين المنتمين لـ12 دولة والذين لم يتم الكشف عن هويتهم، علما أن ست رياضات طالتها المنشطات.

وكانت العينات قد حفظت في مختبر تابع للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية وجرى إعادة فحصها بطرق متطورة، كما تستهدف اللجنة الأولمبية الدولية محاولات غش محتملة من أولمبياد لندن 2012 واولمبياد سوتشي الشتوي .2014

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية عقب اجتماع المجلس التنفيذي لها في لوزان السويسرية "بموجب هذه الإجراءات فإن 31 رياضيا من ست رياضات مختلفة قد يحرمون من المشاركة في اولمبياد ريو دي جانيرو".

وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن 250 نتيجة لإعادة تحليل العينات من أولمبياد لندن 2012 ستظهر قريبا.

وأضاف البيان "سيكون هناك برنامج أوسع لإعادة تحليل العينات للفائزين بالميداليات في أولمبياد بكين ولندن، عينات الرياضيين الذين ربما فازوا بميداليات بعد تجريدها من أخرين، سيخضعون أيضا لإعادة تحليل العينات.

وأشار البيان "الهدف هو إيقاف أي محاولة وصول من يتعاطى المنشطات إلى أولمبياد ريو دي جانيرو".

وفي إجراءات إضافية، تخضع عينات من أولمبياد سوتشي الشتوي 2014 لعملية إعادة تحليل بأحدث الوسائل المتاحة.