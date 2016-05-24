برشلونة يترك ساندرو يرحل مجاناً

قال روبرت فرنانديز المدير الرياضي لبرشلونة الثلاثاء إن المهاجم ساندرو راميريز سيترك النادي.



ولم يعرض برشلونة على ساندرو عقدا جديدا من أجل السماح للمهاجم البالغ عمره 20 عاما بالانضمام لناد آخر في انتقال حر.



وشارك ساندرو في 24 مباراة هذا الموسم ليساعد برشلونة على الفوز بثنائية الدوري وكأس ملك اسبانيا.



وقال فرنانديز "الصيف الماضي امتلك ساندرو عرضا من أجل الرحيل. رأينا وقتها أننا لم يكن مسموحا لنا بالتعاقد مع لاعبين (بسبب عقوبة من الفيفا) ولذا بقي معنا."



وانتهت هذا العام عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على برشلونة والمتعلقة بالانتقالات بسبب تعاقده مع لاعبين أقل من السن القانونية.



