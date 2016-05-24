بليند: فان غال كان يستحق المزيد من الاحترام

يعتقد دالي بليند لاعب منتخب هولندا لكرة القدم ان مواطنه لويس فان غال الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد الانجليزي استحق المزيد من الاحترام والتعامل الأفضل بعد ان واجه تكهنات ظالمة بشأن مستقبله قبل ان تتم إقالته يوم الاثنين.



وقال المدافع بليند للصحفيين في المجمع التدريبي للمنتخب الهولندي في البرتغال "كنت اعمل معه بشكل جيد دوما وكنت أتمنى ان يدوم التعاون بيننا لفترة أطول. المدرب مع أي من الأندية الكبيرة في انجلترا يتعرض لضغوط شديدة لكنه (فان غال) لم يلق معاملة عادلة في اخر ستة اشهر."



وأضاف بليند في تصريحاته في القاعدة التدريبية لهولندا استعدادا لخوض المنتخب ثلاث مباريات دولية ودية خلال الأسبوعين المقبلين "اعتقد ان أي مدرب مثل لويس فان غال حقق الكثير بالفعل ..يستحق المزيد من الاحترام."



وتابع "على الرغم من الكثير الذي كتب عنه في الأشهر الأخيرة بشأن فقدانه لمنصبه فقد بدا انه استطاع حمايتنا والدفاع عنا. هذا ليس بالأمر السهل على أي مدرب خاصة إذا ما كان يتعرض وباستمرار للهجوم من قبل الصحف."



واستطرد "ظلت التشكيلة مؤمنة بمدربها وهذا ما ظهر في فوزنا بكأس الاتحاد."



وقال بليند (26 عاما) الذي ضمه فان جال من أياكس أمستردام عندما تولى مسؤولية يونايتد قبل عامين "هذا ما قمنا به معا من اجل المشجعين ومن اجل مدربنا وأنفسنا. شكلت هذه نهاية جيدة للموسم."



وأضاف "إذا ما صح ما يتردد عن قدوم جوزيه مورينيو.. فإننا أمام مدرب حقق الكثير هو الآخر.سأحاول إظهار ما يمكنني القيام به. على الصعيد الشخصي فان بوسعي ان انظر للخلف لأجد موسما جيدا خضت خلاله 57 مباراة إضافة لبعض المباريات الودية."



ومن المقرر ان تخوض هولندا مباريات ودية أمام ثلاثة منتخبات متأهلة لبطولة أوروبا بداية من ايرلندا يوم الجمعة ثم بولندا في الأول من يونيو في النمسا في الرابع من الشهر ذاته.

