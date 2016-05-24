زيدان يعترف: ينقصني الكثير لأكون مدرباً مهماً

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الأسباني أنه لا يزال "ينقصه الكثير لكي يصبح مدربا مهما، مشيرا إلى أن "الشغف" سيجعله أفضل.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحفي حضره 250 صحفيا: "لا يزال أمامي الكثير لأتعلمه ولكن لدي شغف هائل وهذا سيجعلني أفضل، أثق في هذا للغاية ولكن ينقصني الكثير لكي أكون مدربا مهما".

ويعيش زيدان ساعات من التوتر قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي يخوضه فريقه يوم السبت المقبل أمام جاره أتلتيكو مدريد.

وتعتبر هذه المباراة فرصة كبيرة بالنسبة للاعب الفرنسي السابق ليتوج بأول ألقابه مع ريال مدريد بعد مرور خمسة أشهر على بدء مسيرته التدريبية مع الأندية الكبرى.

ورفض زيدان ربط كلمة "الفشل" مع نتيجة المباراة، وقال: "الفشل هو عدم بذل أقصى مجهود، في النهاية نعرف أنها مباراة نهائية يمكن أن يحدث فيها كل شيء بالنسبة للفريقين، ما علينا القيام به هو الاستعداد جيدا للمباراة، سنرى ما يمكن أن يحدث يوم السبت".

وأكد زيدان أن كريستيانو رونالدو سيكون حاضرا في مباراة السبت ومتمتعا بأفضل مستوياته، بعد العناية الفائقة التي حظى بها من المعدين البدنيين للنادي الملكي.

"أعتقد أنه لن يكون هناك مشكلة، يوم السبت كان هناك مباراة بين اللاعبين ولم يلعب لتوخي الحذر ولكنه سيكون بخير يوم السبت، لا أعتقد أن هناك مشكلة".

وأشار اللاعب الفرنسي السابق إلى أن ريال مدريد لن يكون "مهووسا" ببسط سيطرته على مجريات المباراة: "الاستحواذ على الكرة وحده ليس كافيا، هناك أشياء أخرى، كل شيء ممكن الحدوث، نلعب أمام فريق لا يدافع جيدا وحسب، أتلتيكو فريق متكامل وسنعمل على إيقافه".

ولا يرى المدير الفني لريال مدريد اختلافا كبيرا بين خوض مباراة مثل هذه كمدرب أو كلاعب: "الضغط موجود دائما، المهمة واحدة، إنه جزء من العمل وهذا يروق لي، لقد كنت لاعبا وتعرضت للضغط وربما أكثر مما تعرضت إليه كمدرب، ولكن أحب هذا".

وأضاف: "الموسم كان جيدا، العمل الذي يقوم به اللاعبون رائع، نمر بلحظات طيبة ووصلنا إلى هذه المرحلة بسهولة، نحن مستعدون للنهائي".

وأكد زيدان أن ريال مدريد سيخوض المباراة النهائية متحليا بـ "الهدوء والحسم الصبر".

وخص زيدان المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد ببعض كلمات المديح: "يتمتع بكل ما يجب أن يتمتع به أي مدرب ولكن أهم ما يميزه هو معرفته الجيدة بالفريق وبلاعبيه وهذا هو الأهم".

