غوتزه يؤكد استمراره مع بايرن

قال لاعب خط الوسط المهاجم الألماني ماريو غوتزه أنه لا يعتزم الرحيل عن بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم نافيا ما ذكرته تقارير حول أن المدير الفني الجديد للفريق كارلو أنشيلوتي لن يمنحه فرصة اللعب لأوقات أطول مع الفريق المتوج بثنائية الدوري والكأس.



وأثيرت شائعات على نطاق واسع بأن غوتزه 23/ عاما/ سيرحل عن بايرن في الصيف وذكرت صحيفة "سودويتشه تسايتونج" قبل أسبوعين أن أنشيلوتي أبلغه بأن وضعه لن يتحسن ، بعد أن قضى اللاعب أغلب الوقت على مقاعد البدلاء تحت قيادة المدير الفني جوسيب غوارديولا.



لكن غوتزه قال في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الثلاثاء إنه سيستمر مع بايرن في الموسم المقبل وهو آخر المواسم الأربعة في عقده الموقع عام 2013 عندما انضم للفريق قادما من بوروسيا دورتموند ، وإن أنشيلوني سيمنحه فرصة عادلة في المشاركة شأنه شأن أي لاعب آخر.



وأضاف "أتطلع إلى الموسم الجديد في ميونيخ وسأقدم كل ما لدي لاستعادة لياقتي قبل المران الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.. كان لي حديثا رائعا مع أنشيلوتي ، عكس ما ذكرته تقارير. أتطلع إلى العمل معه."



وتبدأ استعدادات بايرن ميونيخ للموسم الجديد في 11 يوليو ولكن غوتزه واللاعبين الآخرين المشاركين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا ، سينضمون إلى تدريبات بايرن في وقت لاحق.



وأجرى غوتزه تغييرا في إدارة أعماله حيث أسند المهمة إلى والده يورجن غوتزه بدلا من وكالة "سبورتس توتال".



ورغم عدم تحقق التوقعات مع بايرن ميونيخ ، كان غوتزه قد سجل هدف الفوز للمنتخب الألماني في نهائي كأس العالم 2014 والآن يأمل في تكرار النجاح في البطولة الأوروبية ، التي يبدأ المنتخب الألماني الاستعداد لها اعتبارا من اليوم الثلاثاء.



ويعتبر يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني ، غوتزه عنصرا أساسيا ويرى أن منحه فرصة مشاركة جيدة في يورو 2016 سيعزز ثقته قبل العودة إلى ميونيخ وسيرفع قيمة اللاعب أيضا تحسبا لانتقاله المحتمل.



وقال غوتزه "سأركز فقط على البطولة الأوروبية الآن. لن أعلق على أي أمر آخر لحين انتهاء البطولة. نفتقد لقب البطولة الأوروبية ، ويجب أن يتغير ذلك."