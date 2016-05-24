كونتي يستبعد بيرلو من قائمة إيطاليا في يورو 2016

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم عن قائمة أولية تضم 30 لاعبا استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا، مع إنضمام لاعبي يوفنتوس وميلان للمجموعة التي بدأت تدريباتها مع المنتخب الأسبوع الماضي.



وشهدت القائمة غياب الثنائي أندريا بيرلو صانع الألعاب المخضرم والمهاجم ماريو بالوتيلي.



وذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الاثنين أن كونتي أبقى على لاعبي تورينو ديفيد زاباكوستا وماركو بيناسي من سبعة لاعبين جدد انضموا لمعسكر اعدادي استمر لأربعة أيام بالقرب من مدينة فلورنسا.

ويقود جيانلويجي بوفون قائمة المدافعين المنضمين من يوفنتوس بجانب أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني بالإضافة لدانيلي روجاني. وأمد يوفنتوس، بطل الدوري والكأس، أيضا المنتخب الإيطالي بلاعب خط الوسط ستيفانو ستورارو والمهاجم سيموني زازا.

واستدعى كونتي لاعبي ميلان ماتيا دي تشيليو وجياكومو بونافنتورا، كما تم استدعاء قائد ميلان ريكاردو مونتوليفو وتياجو موتا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ولكنهما يخضعان للكشف الطبي خاصة وانهما يعانيان من إصابة عضلية.

ومن المقرر أن يتجمع المنتخب الإيطالي الثلاثاء على أن يخوض مباراة ودية أمام المنتخب الإسكتلندي يوم الاحد في مالطا.

ويتعين على كونتي تسليم القائمة النهائية للاعبين الذين سيشاركون في اليورو بنهاية الشهر الجاري. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيطالي مباراته الودية الاخيرة امام فنلندا يوم 6 يونيو المقبل بمدينة فيرونا قبل يومين من سفر الفريق لمدينة مونبيلييه الفرنسية ليعسكر هناك.

ويستهل المنتخب الإيطالي، وصيف البطولة في عام 2012، مبارياته في المجموعة الخامسة يوم 13 حزيران/يونيو المقبل أمام بلجيكا متصدرة التصنيف الدولي ثم يواجه السويد وإيرلندا يومي 17 و22 من الشهر ذاته.

