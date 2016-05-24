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ميلان يمدد عقد قائده مونتوليفو

المصدر: العربية.نت
مونتوليفو انتقل إلى ميلان في 2012
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أعلن ميلان الإيطالي الثلاثاء تجديد عقود القائد ريكاردو مونتوليفو والمدافعين لوكا انطونيلي ودافيدي كالابريا حتى يونيو .2019

وانتقل لاعب الوسط الدولي مونتوليفو 31/ عاما/ من فيورنتينا إلى ميلان في .2012

ويتدرب مونتوليفو مع المنتخب الإيطالي استعدادا ليورو 2016 بفرنسا رغم معاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال المباراة النهائي لكأس إيطاليا التي خسرها ميلان امام يوفنتوس بهدف نظيف يوم السبت .

وانتقل انطونيلي إلى ميلان في فبراير 2015 قادما من جنوه، فيما تدرج كالابريا 19/ عاما/ في قطاعات الناشئين بنادي ميلان وسجل ظهوره الأول مع الفريق في المراحل الأخيرة من موسم 2014 2015/ وشارك في ست مباريات في موسم .2016/2015

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