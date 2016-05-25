أرسنال يضم السويسري خاكا بعقد طويل الأمد

المصدر: لندن - د ب أ

أكد أرسنال الإنجليزي أنه تعاقد مع لاعب الوسط السويسري الدولي جرانيت خاكا 23/ عاما/ بعقد "طويل الأمد" ليصبح خاكا أول صفقة لأرسنال هذا الصيف.

وأوضح أرسنال ، في بيان له اليوم ، أنه تعاقد مع خاكا من فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة والتي تقدرها وسائل الإعلام الألمانية بأكثر من 40 مليون يورو (5ر44 مليون دولار) .

وقال الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال ، على موقع النادي بالانترنت ، : "جرانيت خاكا لاعب شاب ومثير ويحظى بخبرة جيدة نالها من المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني (بوندسليجا) ".

وأوضح : "نتابع اللاعب منذ فترة طويلة وهو لاعب سيضيف إلى إمكانيات الفريق".

وخاض خاكا 141 مباراة مع مونشنجلادباخ منذ أن انضم للفريق في 2012 قادما من بازل السويسري.

وساهم خاكا في فوز مونشنجلادباخ بالمركز الرابع في البوندسليجا بالموسم المنقضي كما ساهم في مشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين.

وقال ماكس إيبرل مدير الكرة بنادي مونشنجلادباخ ، في تصريحات على موقع النادي بالانترنت ، : "فقدنا لاعبا رائعا للغاية ولكن المقابل المالي للصفقة سيمنحنا الفرصة لإضافة بعض اللاعبين الجيدين لصفوف الفريق".

وخاض خاكا 41 مباراة دولية مع المنتخب السويسري كما سيخوض مع الفريق فعاليات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2016 ) بفرنسا.

وقال خاكا : "أشعر بفخر شديد لانضمامي إلى أرسنال.. لا أطيق الانتظار حتى ألتحق بالفريق وأشارك معه في الدوري الإنجليزي.. سأبذل كل ما بوسعي لمساعدة أرسنال على الفوز بالألقاب وإسعاد الجماهير".