برافو ينفي تهمة الاحتيال الضريبي

تبرأ كلاوديو برافو حارس مرمى برشلونة ومنتخب تشيلي من الاتهامات التي وجهت له بارتكاب جريمة احتيال ضريبي تتعلق براتبه، الذي كان يتقاضاه خلال فترة تواجده بين صفوف نادي ريال سوسيداد.

وأكد برافو من خلال بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذه القضية قد تم حسمها وكانت تتعلق بأمور وقعت في عام 2007، عندما كان لاعبا في ريال سوسيداد.

وقال الحارس الدولي التشيلي: "ما نشر اليوم عن ارتكابي جريمة تهرب ضريبي يرجع إلى عام 2007، لقد تم حسم هذه المواقف من قبل نادي ريال سوسيداد".

وجاءت تصريحات برافو بعد ما قامت صحيفة "اكستراكونفيدينسيال" الإلكترونية بنشر ما يفيد أن برافو كان يتقاضى، خلال تواجده مع ريال سوسيداد، ألف يورو شهريا وكان يحصل على باقي الراتب عن طريق شركات موجودة في أماكن أخرى تتمتع بمعاملة ضريبية أفضل "الملاذات الضريبية".

وأضاف برافو: " أرغب في أن أوضح أيضا أنني لم أخضع لأي تحقيق من قبل عن طريق مصلحة الضرائب".

واختتم برافو، الذي ينضم خلال الساعات المقبلة لصفوف منتخب تشيلي لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا بالولايات المتحدة، قائلا: "أشعر بأسف عميق للخروج للدفاع عن نفسي بعد نشر هذ النوع من المعلومات، ولكن يبدو لي أن من الضروري توضيح الموضوع والتعبير عن شعوري بالهدوء حيال ما تم نشره".