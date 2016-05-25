ديشان يتراجع عن قراره ويستدعي رامي بدلاً من فاران

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء ان مدافع ريال مدريد الاسباني رافايل فاران سيغيب عن كأس اوروبا 2016 التي تستضيفها بلاده بسبب الاصابة، وسيحل مدافع اشبيلية الاسباني عادل رامي بدلا منه.



واوضح الاتحاد الفرنسي في موقعه على شبكة الانترنت ان انسحاب فاران جاء بسبب "ان مدة غيابه عن الملاعب طويلة جدا".



واضاف: "أكد الفحص السريري والتصوير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له صباح الثلاثاء في مستشفى رامبوييه (إيفلين) التشخيص الأولي للطاقم الطبي لريال مدريد، اي تمزق في عضلة الفخذ الايسر. ونظرا لفترة غيابه التي اعتبرت طويلة جدا بالنظر الى استحقاقات المنتخب الوطني، قرر ديدييه ديشان عدم الاحتفاظ برافاييل فاران ضمن اللائحة النهائية لكأس اوروبا 2016 ".



وتابع "نتيجة لذلك، فإن المدرب قرر استدعاء عادل رامي ضمن قائمة ال23 لاعبا".



ويعاني المنتخب الفرنسي في مركز قلب الدفاع اذ يغيب مدافع ليفربول الانكليزي مامادو ساكو لايقافه بسبب تناوله عقارا محظورا، ومدافع اتلتيك بلباو ايميريك لابورت بسبب كسر في ساقه، فاضطر ديشان الى استدعاء رامي المغربي الاصل والذي سبق له ان دافع عن الوان المنتخب الفرنسي في 30 مباراة وسجل هدفا واحدا وتألق في صفوف اشبيلية وتوج معه بلقب بطل كأس الاتحاد الاوروبي "يوروبا ليغ" هذا الموسم.



وكان رامي بين العناصر الاساسية في المنتخب ابان عهد المدرب لوران بلان (2010-2012)، بيد انه لم يتم استدعاؤه من طرف ديشان منذ يونيو 2013.



وكان رامي اعرب عن استيائه لعدم استدعائه الى التشكيلة، وقال في تصريح لاذاعة مونتي كارلو "الخطاب الذي يقول انه (ديشان) لا يختار افضل اللاعبين على ارضية الملعب ولكن افضل اللاعبين لتشكيل فريق... اشعر وكأنه يلمح الى أنني لست ولدا طيبا وأنا بلطجي. إذا كنا نتحدث عن كرة القدم، فأنا لا أرى لماذا لم يتم استدعائي للمشاركة في كأس اوروبا".



واضاف "في لحظة ما، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الإحصاءات، وعدد المباريات والفرق المنافسة التي لعبت ضدها. أنا واجهت برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، ناهيك عن فالنسيا أو أتلتيكو مدريد. أنا اشعر بقليل من الظلم".



واعلن ديشان الاسبوع الماضي تشكيلة اساسية من 23 لاعبا مع 8 احتياطيين كما فعل في مونديال 2014 في البرازيل (7 احتياطيين وقتها).

