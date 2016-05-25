رانييري: ليستر سيفكر بتجنب الهبوط في الموسم المقبل

قال كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم إن فريقه سيكون خارج الترشيحات من جديد في الموسم المقبل وسيعطي الأولوية للبقاء في دوري الأضواء رغم تتويجه المذهل باللقب هذا العام.



وقال المدرب الايطالي للصحفيين على هامش جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حيث قاد فريق كل النجوم ضد تشكيلة من سائقي فورمولا 1 وآخرين "يمكننا القتال لكننا خارج الترشيحات."



وأضاف "القصة الخيالية حدثت لمرة واحدة وفزنا باللقب ونريد الدفاع عنه بالطبع لكن من المهم جدا بالنسبة لنا البقاء بالدوري الممتاز وخطتنا لم تتغير."



وتجنب المدرب السابق لتشيلسي وموناكو التعليق على التكهنات بقرب تولي جوزيه مورينيو قيادة مانشستر يونايتد قائلا "لا أريد التحدث عن هذا الأمر.



"الموسم المقبل سيكون موسما رائعا آخر لأن (بيب) غوارديولا سيأتي (إلى مانشستر سيتي) و(انطونيو) كونتي (إلى تشيلسي) وجوزيه. ستكون المنافسة صعبة جدا."



وتابع "أريد من اللاعبين مواصلة التصرف على نحو صحيح وعندها سأتقبل النتائج."

