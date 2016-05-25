رونالدو يطلب من ريال مدريد تجديد عقده

حث كريستيانو رونالدو ناديه ريال مدريد على تجديد عقده وقال إنه يرغب في انهاء مسيرته في العاصمة الاسبانية.



وكان مستقبل رونالدو في ريال وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم مثار شكوك طيلة الموسم وازدادت التكهنات خلال العام بأنه يفكر في الانتقال إلى باريس سان جيرمان لكن اللاعب البرتغالي البارز أكد بوضوح الان أنه يرغب في البقاء.



وأبلغ رونالدو برنامج لا سيكستا في التلفزيون الاسباني "ريال مدريد سيتخذ قرارا ذكيا اذا عرض علي عقدا جديدا."



وأضاف "أريد البقاء هنا.. كانت هناك لحظات جيدة ولحظات سيئة. قبل أربع سنوات لم أكن سعيدا لكن الان لا يمكن أن أفكر في ناد لأكون فيه أفضل من ريال مدريد.. لا يوجد فريق مثله."



ونجح رونالدو في تجاوز راؤول جونزاليس في وقت سابق هذا الموسم ليصبح هداف ريال عبر العصور ويوم السبت القادم سيأمل أن يقود الفريق لاحراز لقبه 11 في كأس اوروبا عندما يواجه اتليتيكو مدريد في نهائي دوري الأبطال في ميلانو.



ومدد رونالدو عقده مع ريال في 2013 ليظل في النادي حتى 2018.



وقبل عام من توقيع العقد الجديد قال رونالدو في مؤتمر صحفي بعد مباراة إنه "حزين" في ريال مدريد واستعاد هذه اللحظة الأربعاء بينما كان يؤكد رغبته في البقاء.



وقال "قبل أربع سنوات لم أكن سعيدا لأنني لم تعجبني بعض الأشياء التي كانت تحدث. لكني الان سعيد حقا."



والعام الماضي تكهنت وسائل اعلام اسبانية بأن رونالدو يضغط من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان بعدما تبادل عبارات الاطراء مع المدرب لوران بلان عندما واجه ريال النادي الفرنسي لكنه قال اليوم الأربعاء إنه ليس مهتما بالانضمام إلى بطل فرنسا.



وأضاف "يجب ألا يفكر الجميع في الأمر. لأن ريال مدريد هو الأفضل."

