شفاينشتيغر يحاول استعادة لياقته البدنية قبل يورو 2016

يواصل لاعب كرة القدم الألماني الدولي باستيان شفاينشتيغر محاولاته لاستعادة لياقته البدنية العالية بعد التعافي من الإصابة في الركبة ليشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2016) التي تستضيفها فرنسا الشهر المقبل.



وقال شفاينشتيغر ، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بمعسكر الفريق التدريبي في أسكونا بسويسرا ، "إنني على ما يرام... يمكنني اتماما كل التعليمات التي أحصل عليها من الطاقم الطبي للفريق. الأمور تسير على نحو جيد".



وتعرض شفاينشتيغر 31/ عاما/ لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي لإصابات عديدة على مدار الموسم المنقضي ولم يخض أي مباراة منذ أن أصيب في ركبته خلال مشاركته مع المنتخب الألماني في مارس الماضي.



ورغم هذا ، يحرص شفاينشتيغر على بذل كل ما بوسعه من جهد ليكون ضمن قائمة الفريق النهائية ليورو 2016 والتي سيعلنها يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني (مانشافت) في 31 مايو الحالي.



ولدى سؤاله عن رحيل الهولندي لويس فان غال من تدريب مانشستر يونايتد ، قال شفاينشتيغر : "أشعر بسعادة بالغة لتواجدي في معسكر المانشافت وهو ما أركز فيه فقط.. أحاول نقل خبرتي إلى لاعبي المانشافت خاصة اللاعبين الشبان".



وخضع شفاينشتيغر للتدريبات في صالة اللياقة البدنية (الجيمانيزيوم) اليوم.